Temperatura estable en València hasta la llegada de un frente que puede dejar lluvias el domingo

Las máximas y mínimas se mantendrán hasta el domingo, aunque hay probabilidad de precipitación a partir del domingo y durante la semana que viene

El tiempo en Valencia anuncia cambios y trae buenas noticias; en la imagen, el meteorólogo Mario Picazo.

El tiempo en Valencia anuncia cambios y trae buenas noticias; en la imagen, el meteorólogo Mario Picazo. / el tiempo

Mario González

València

Un nuevo frente pasará por la Comunitat Valènciana a partir del domingo. Las consecuencias para el fin de semana no afectarán a las temperaturas, pero existe una amenaza de precipitaciones durante el último día de la semana. A partir del lunes, 3 de noviembre, el frente avanzará y traerá consigo una masa de aire frío que conllevará una bajada de las temperaturas en Castellón, Alicante y València, según indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La probabilidad de lluvia aumentará con el paso de la semana

En València, hasta la madrugada entre el sábado y el domingo no habrá probabilidad de lluvia. Conforme vayan avanzando los días, y con ellos el frente, las temperaturas decaerán y se podrán ver más precipitaciones. Este finde semana se mantendrá la temperatura estable, entre 16ºC y 27ºC, siendo cálidas para esta altura del año.

A partir del lunes caen las temperaturas

El frente traerá una masa de aire frío a partir del lunes que vendrá acompañada de una caída de las temperaturas máximas. Mientras que el domingo serán de 27ºC, en los días siguientes no se pasará de los 23ºC. Las temperaturas mínimas también descenderán hasta los 12ºC y 13ºC grados para la primera mitad de la semana que viene.

