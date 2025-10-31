Tráfico en València: Retenciones en la V-30 y Ronda Nord

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30 es la vía más colapsada a la altura de Quart de Poblet y Mislata.

La V-30 es la vía que en plena hora punta sufre más congestión y retenciones; en el tramo de Vara de Quart-Mislata en dirección a la A-7 y también en la zona de Xirivella, en el enlace con la A-3 en dirección Puerto de València.

Continúa también la congestión de tráfico en la Ronda Nord, en el entorno de Paterna cuando enlaza con la V-30 y también por arriba, en la zona del aeropuerto y Manises hacia el Puerto. A esta hora también se registra densidad de tráfico en la A-7, en el bypass en dos tramos; en la zona de Loriguilla en sentido Alicante y en sentido Castelló desde el enlace de la CV-36 en el entorno de Aldaia.

Mejora la situación en la Pista de Ademuz y la Pista de Silla, que a estas horas no sufren casi retenciones. Tampoco hay congestión en la V-21 y en la Autovía de Torrent.

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3, desde el km 337 en poligono industrial Este al km 338 en Ventas del Poyo sentido hacia Valencia. Desde el km 349.5 en Quart de Poblet al km 351.76 en barrio de la Luz sentido Valencia.

En la A-7 desde el km 342 en Masia del Juez al km 337 en Pai i Capellans sentido Barcelona. Desde el km 331 en el Collado al km 324.5 en Cruz de Gracia sentido Barcelona.

En la carretera CV-36 a la altura de Masia del Juez desde el km 11 al km 12.1 sentido hacia A-7.

En la V-30, desde el km 5 en Horno de Alcedo al km 10 en Mislata sentido hacia A-7. Obstáculo fijo el km 5.563 en Horno de Alcedo sentido creciente de la kilometración. Desde el km 2 en Castelllar- Oliveral al km 0.8 en Pinedo sentido hacia el Puerto de València. A la altura de Paterna desde el km 15 al km 13 sentido hacia el Puerto. Desde el km 10 en Mislata al km 5 en Horno de Alcedo sentido hacia Puerto.

La carretera V-21 desde el km 17 en Alboraia al km 18 en Valencia sentido hacia Valencia.

En la Pista de Silla, la V-31 desde el km 5 en Silla al km 9 en Massanassa sentido hacia Valencia.

