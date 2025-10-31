El TSJCV desestima el recurso de UGT y avala la legalidad de la consulta de la lengua base

La Conselleria de Educación ha sumado su segunda victoria judicial en el mismo mes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso interpuesto por el sindicato UGT, reafirmando la legalidad de la Orden que regula la consulta de la lengua base en las aulas. Esta sentencia se suma a la desestimación anterior contra el recurso presentado por el sindicato Stepv.

La consulta de la lengua

La orden que el sindicato trataba de tumbar era la que regula un aspecto crucial de la Ley de Libertad Educativa: la consulta en la que las familias eligieron la lengua base —más valenciano o más castellano— para la educación de sus hijos a partir de este curso 2025-2026. Esta ley establece un nuevo marco para la enseñanza en la C.Valenciana, buscando garantizar (según Conselleria) la libertad de elección de los padres y madres.

El director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, celebró la decisión: "La sentencia vuelve a avalar la consulta de la lengua base de la Conselleria de Educación que sirvió para configurar las unidades en cada lengua base durante el presente curso escolar".

Rechazo Judicial a las Alegaciones Sindicales

El sindicato UGT había alegado múltiples cuestiones para impugnar la Orden, centrándose en una supuesta vulneración de la autonomía pedagógica de los centros, la lesión a los derechos del profesorado, y una posible afectación a la cooficialidad lingüística.

Además, cuestionaban que la consulta se realizase con medios telemáticos. El TSJCV, sin embargo, ha sido categórico. Martínez señaló que el tribunal ratifica la validez de la consulta telemática y su total compatibilidad "con nuestro ordenamiento jurídico, con la autonomía de los centros y con las funciones del profesorado". La Sala rechazó el recurso, indicando que "ninguno de los motivos de impugnación merece favorable acogida", y además condenó al sindicato en costas.

Participación masiva en la consulta

La consulta se celebró entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2025 y contó con la participación de 339.411 familias (un 58% de las que estaban llamadas a votar). La elevada participación fue un indicador importante de la implicación social en la elección del modelo educativo.

El valenciano se impuso en la consulta con un 50,5 % de los votos de las familias. Por provincias, Castellón votó un 70% valenciano, Alicante un 65 % castellano y Valencia un 57 % valenciano. Y las ciudades de Alicante y València se decantaron ambas por el castellano en la consulta.

Martínez interpretó la decisión judicial y los resultados de la consulta como un espaldarazo: "De esta manera se produce un nuevo fracaso por parte de algunas entidades que intentaron frenar la libertad de elección sobre la lengua base que establece la Ley de Libertad Educativa".

Un dato especialmente relevante es que el 99,8 % del alumnado de la Comunitat Valenciana estudia este curso en la lengua base elegida por sus familias, demostrando, según Martínez, "la madurez de la sociedad valenciana y la convivencia natural de las dos lenguas, castellano y valenciano, en todo el territorio".