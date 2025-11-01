Cargos del PPCV piden una solución rápida ante el silencio de Mazón y Génova: "Ya no tiene sentido esperar"

"Un antes y un después", un "punto de inflexión" o una "vuelta al minuto cero". Así definen diferentes cargos del PP valenciano el trance vivido por Carlos Mazón en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana, en el que familiares de fallecidos dejaron patente ante los ojos de toda España su animadversión hacia el president, quien desde entonces vuelve a estar en la cuerda floja. Las próximas horas se antojan clave para su futuro, con posibles reuniones al máximo nivel entre Génova y Presidencia de la Generalitat para buscar una salida pactada que resuelva la situación límite actual, lo que reclaman cada vez más voces dentro del partido.

No es la primera vez que Mazón transita por el alambre por su gestión de la dana del 29 de octubre, si bien todas las fuentes consultadas coinciden en que las imágenes que dejó el acto del miércoles son difíciles de superar para cualquier dirigente político. Por ello, en privado, coinciden en apostar por que la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, testigo directo de la rabia contra Mazón, mueva ficha en el corto plazo tras un año de indefiniciones sobre el barón valenciano. "Esto no puede continuar", comentaba en privado un alcalde en la mañana de este viernes.

Varios familiares de las víctimas muestran fotos durante el homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Sus Majestades los Reyes y otros cargos institucionales asisten al funeral de estado en memoria de las víctimas de la dana, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe.

Las durísimas escenas llegaron, además, apenas unos días después de que Levante-EMV destapara que Mazón no fue directo a su despacho al finalizar su larga comida en El Ventorro con Maribel Vilaplana, sino que acompañó a la comunicadora al párking y no llegó al Palau hasta cerca de las 20.00 horas.

"Algo hay que hacer, las cosas no pueden seguir como están", señalaba otro de los cargos del PPCV consultados por este periódico preocupado además por el intenso calendario que se avecina. La situación de Mazón condiciona la vida de todo el partido ahora mismo y la agenda no juega en favor de los populares. El jueves, sin ir más lejos, el president fue el único capaz de contraprogramar la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado.

Entre el lunes y el miércoles está prevista además la declaración de Vilaplana ante la jueza de la dana, la comparecencia de las víctimas en el Congreso y la anunciada remodelación del Consell, que algunos dirigentes piden aparcar dado el complicado contexto actual. El foco mediático español no se va a alejar de Valencia, para disgusto de Génova. Los presupuestos de 2026 también han quedado en el limbo, mientras Presidencia ha cancelado un viaje del president a EE UU en plena zozobra. Este mismo lunes, además, está convocado el habitual comité de dirección de Feijóo y sus barones en Madrid, cita a la que debería acudir Mazón.

Mazón, aislado con su núcleo duro

Por el momento y pese a todo, todo sigue en pausa. Varios cargos de peso en el partido autonómico confirman que no ha habido contacto con Génova para abordar el futuro de Mazón, quien al día siguiente del funeral agitaba él mismo las especulaciones al anunciar un periodo de "reflexión". Su equipo tuvo que aclarar poco después que no contempla la dimisión. Tampoco existe ahora mismo una comunicación fluida entre estos destacados dirigentes del PPCV y el entorno más cercano del jefe del Consell, prácticamente inaccesible desde el miércoles por la noche.

Esa quietud de Feijóo unida a un Mazón cerrado en banda con sus colaboradores más cercanos se convierte en un campo abonado a la especulación y al nerviosismo. Se teme un efecto arrastre mayor aún que los siete escaños que las últimas encuestas trasvasan del PP a Vox. "Empezó la semana con la idea de seguir. De ponerse el chubasquero y continuar, pero la cosa se ha ido complicando. Ya no tiene sentido esperar", añadía otra voz popular.

Relevo, pero cómo y cuándo

Asumida por todos la necesidad de un relevo, la cuestión es cómo y cuándo, señala otro dirigente. La mayoría de fuentes abogan por una salida pactada entre Feijóo y Mazón. Y urgen a que se abran ya las negociaciones entre Génova y el president para concretar una hoja de ruta que al menos ataje los rumores y permita pasar página. "Como mínimo, si sigue tiene que anunciar que no se presentará en 2027. Eso es el suelo, de ahí, para arriba", apuntaba una de las fuentes consultadas.

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a su llegada al homenaje a las víctimas de la dana, en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, a 29 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Sus Majestades los Reyes y otros cargos institucionales asisten al funeral de estado en memoria de las víctimas de la dana, coincidiendo con el primer aniversario de la catástrofe.

Otras más osadas vaticinan que "en cinco o seis días habrá una solución y podría ser una gestora". Es uno de los rumores que ayer recorrían los whatsapp populares. Una teoría también agitada ayer por el entorno del expresident Francisco Camps, quien lleva meses reclamando la activación del congreso autonómico que Génova había metido en el congelador precisamente para proteger a Mazón.

La dependencia de Vox

La vía ordenada pasaría por ese acuerdo para que Mazón renuncie a la reelección, pero sin una dimisión inmediata. Una fórmula que permitiría esquivar la dependencia de Vox, a quien el PP necesitaría para investir a otro candidato sin tener que pasar por las urnas. A la vez, permitiría a Mazón conservar el aforamiento en pleno cerco judicial, algo siempre relevante en estos casos. El president también podría conservar esa prerrogativa si dimite pero no renuncia a su escaño en las Corts, como en su día hizo Camps.

Génova cambia el lenguaje con Mazón

En paralelo, este viernes se produjeron los primeros giros en el discurso público de Génova sobre Mazón. Aunque sin la nitidez de los mensajes que transmiten en privado, puntales del PP como Miguel Tellado o Ester Muñoz evitaron dar un apoyo total al president como habían venido haciendo hasta el momento. Entre líneas se entiende un repliegue. Tellado. el gran apoyo de Mazón en los últimos meses, dijo que "no ha llegado el momento" de decidir si repetirá en 2027, mientras la portavoz en el Congreso dejó en manos de Mazón el veredicto final, remarcando que Génova no tiene capacidad de cesarle. "No me corresponde a mí decir si el señor Mazón tiene que tomar una decisión o tiene que tomar otra. Me lo va a permitir, yo creo que es una decisión muy personal que tiene que tomar él", declaraba Múñoz en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

Mazón está viendo cómo se tambalean también apoyos en el PPCV, un hecho que quedó plasmado incluso antes del 'shock' del funeral de Estado. Destacados dirigentes del PPCV desoyeron el toque de corneta de Presidencia y no acudieron a la "declaración institucional" organizada por Mazón en el Saló de Corts del Palau y que terminó con una sonora ovación al president de los cargos del Consell y del partido presentes en el acto.