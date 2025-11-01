Investigadores de la UPV desarrollan una técnica para encontrar problemas ocultos en el corazón

El instituto Itaca de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado una innovadora herramienta de mapeo cardíaco capaz de identificar alteraciones eléctricas ocultas. Esta técnica -señala la UPV en un comunicado- ha demostrado su eficacia para localizar el sustrato anómalo en pacientes con taquicardia ventricular y en miocardiopatía arritmogénica (MCA), una enfermedad hereditaria que puede provocar arritmias ventriculares graves y aumentar el riesgo de muerte súbita.

En sus estudios, publicados en la revista científica "Heart Rhythm", los autores de la investigación presentan un nuevo indicador -la métrica Vector Field Heterogeneity (VFH)-, diseñado para cuantificar las heterogeneidades de propagación local en las señales eléctricas del corazón.

“Esta métrica permite identificar sitios con conducción eléctrica anómala, relacionados con cicatrices, que a su vez pueden comportarse como mecanismos funcionales críticos, como es el caso de la taquicardia ventricular (TV). Su implementación en los sistemas de mapeo electroanatómico proporcionaría una herramienta más precisa para su localización”, afirma Francisco Castells, investigador de Itaca participante en el estudio.

Métrica Vector Field Heterogeneity (VFH), indicador diseñado para cuantificar las heterogeneidades de propagación local en las señales eléctricas del corazón. / L-EMV

Mayor claridad

De esta manera, la nueva técnica desarrollada por los investigadores de la UPV revela con mayor claridad dónde se esconde el problema eléctrico del corazón. “No solo detecta alteraciones en cicatrices o zonas críticas para la aparición de arritmias, sino que también descubre señales ocultas en áreas que parecían sanas con los métodos habituales", subraya el también investigador de Itaca, José Millet. "Incluso en el tejido próximo a las zonas dañadas, que en apariencia estaba bien, encontramos un desorden eléctrico que nos da una imagen más completa de la cardiopatía”, añade.

Los autores destacan que la métrica VFH "complementa" las técnicas actuales de mapeo cardíaco y podría convertirse "en un marcador útil para mejorar los procedimientos de ablación con catéter". “Este trabajo representa un paso hacia tratamientos más eficaces, con un impacto directo en la supervivencia y la calidad de vida de pacientes con miocardiopatía arritmogénica”, señalan desde el centro de investigación de la UPV.

Métrica Vector Field Heterogeneity (VFH), indicador diseñado para cuantificar las heterogeneidades de propagación local en las señales eléctricas del corazón. / L-EMV

El papel de ITACA-UPV

El grupo EP Analytics Lab ha tenido un papel clave gracias a su experiencia en bioelectromagnetismo y procesamiento avanzado de señales biomédicas, logrando trasladar un concepto matemático complejo a una herramienta de aplicación clínica real.

Por parte de Itaca han participado en este proyecto los investigadores Gema Cabero, Elisa Ramírez, Paco Castells y José Millet, en colaboración con equipos de Londres, Zúrich, Madrid y Granada, lo que subraya la importancia de la cooperación internacional frente a enfermedades de alto impacto social y sanitario.

Finalmente, el equipo investigador señala la necesidad de estudios con cohortes más amplias y seguimiento a largo plazo, así como la conveniencia de su implementación en los sistemas de navegación para facilitar la toma de decisiones durante la intervención electrofisiológica.