El general Fernández de Luz vuelve a casa como máximo jefe de la Guardia Civil en la C. Valenciana

El general de brigada de la Guardia Civil José Antonio Fernández de Luz regresa a València, y esta vez como jefe máximo del instituto armado en la C. Valenciana. Fernández de Luz es oficialmente desde este sábado el nuevo jefe de la Zona de la Guardia Civil de Valencia, tras la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado. Hasta hoy, el general ocupaba la jefatura de la Zona de Castilla y León, adonde fue destinado tras ser ascendido a general y cesar, por tanto, como jefe de la Comandancia de Valencia, dado que es un puesto de coronel, en mayo del año pasado. Es una de las permanencias más cortas de la historia de la Guardia Civil en un puesto de alta responsabilidad y obedece a que, desde el principio, estaba destinado a regresar a casa en cuanto estuviese libre el puesto.

En declaraciones a Levante-EMV, el general Fernández de Luz ha afirmado que "cuando recibí la noticia de mi regreso a Valencia como General de 6ª Zona, es decir, de la Comunitat Valenciana, sentí una gran emoción por volver a la que fue y no ha dejado de ser mi casa, y por la que sentí un dolor inmenso desde los 700 kilómetros que me separaban de ella hace un año y medio, cuando me destinaron a Castilla y León. Así que vuelvo a Valencia con el firme propósito de ayudar a curar las heridas que todavía no han cicatrizado". Toda una declaración de intenciones.

La firma de la designación del general es, de este modo, la culminación de un proceso ultrarrápido llevado personalmente por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, con el apoyo expreso del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, y que debe esas prisas a la necesidad de cubrir cuanto antes la vacante provocada por el cese de su antecesor, el general Arturo Prieto que pasó a la segunda actividad el pasado 18 de octubre al cumplirse los cuatro años desde que tomó posesión del cargo.

Apuesta confirmada

"Una comunidad como la valenciana no puede estar sin general". Esa es la máxima que ha provocado la celeridad en la sucesión y la elección de Fernández de Luz, un 'hombre de la casa' en el sentido de su profundo conocimiento de la realidad valenciana, era un hecho casi cierto, aunque al tratarse de uno de los puestos más golosos dentro de la Benemérita, podía no haber culminado como lo ha hecho.

Fernández de Luz, durante su toma de posesión como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. / Germán Caballero

El general, a quien se espera en Valencia con los brazos abiertos, era la apuesta segura del Ministerio del Interior no solo por el talante y profesionalidad altamente reconocidos en todos los destinos por los que ha pasado, sino porque ha desarrollado buena parte de su carrera en Valencia, desde donde ocupó la jefatura de todos los servicios de Información -la élite del Cuerpo por la materia que tocan: terrorismo, ciberseguridad y amenazas de todo tipo para la seguridad interior del Estado- de la C. Valenciana y, posteriormente, la jefatura de la Comandancia de Valencia, la unidad que comprende la provincia entera.

La urgencia de la Dirección General de la Guardia Civil es absoluta, hasta el punto de que uno de los compromisos para el nombramiento era la incorporación inmediata de José Antonio Fernández de Luz a su nuevo puesto como jefe de la Zona de Valencia. Y así será.

Incorporación inmediata

Está previsto que el general, que tiene este lunes, 3 de noviembre, su comida de despedida oficial en León, donde se encuentra la sede de la jefatura castellano-leones del Cuerpo, se incorpore a su nuevo puesto en el cuartel de Benimaclet, centro de operaciones de la Zona de Valencia, este miércoles o el jueves a lo sumo, siguiendo órdenes de la directora general.

Su nombramiento ha producido una inmediata cascada de felicitaciones a Fernández de Luz, quien siempre quiso regresar a València, donde ha permanecido su familia este año y medio y donde le esperan con los brazos abiertos tantos sus mandos y guardias, entre los que goza de gran aprecio, como buena parte de la sociedad civil valenciana, empezando por la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé, que había apostado sin fisuras por el general ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.