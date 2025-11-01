Nuevas lápidas para nuevos tiempos

Es fácil distinguirlas. Los vivos colores se imponen entre los grises, negros y blancos que copan los cementerios. Las impresiones digitales han llegado a las lápidas gracias a las nuevas tecnologías, y esta posibilidad multiplica las posibilidades. Así, hay quien opta por un colorido paisaje de verdes y cascadas por el viaje que marcó su vida o que fue asignatura pendiente, quien elige una fotografía del difunto con su mascota o, incluso, con su coche. Las posibilidades son infinitas y se muestran en los catálogos. Admite montajes, recuerdos y la posibilidad de personalizar las lápidas como nunca antes se ha hecho. Un paso más a colocar el escudo del equipo de fútbol del difunto o su flor preferida. Y es que hasta la fotografía de la propia persona está ya impresa en el material del que esté fabricada la lápida ya sea mármol, cerámica o incluso unas impresiones en plástico que quienes más saben del tema, rechazan.

Las nuevas tecnologías aplicadas al negocio de los difuntos son ya una realidad que manejan los talleres artesanos y que ha abierto las puertas a otras empresas secundarias y subcontratadas que ya trabajan mano a mano con las empresas aseguradoras. Sin embargo, quienes llevan toda una vida trabajando en el arte funerario se revuelven ante el uso de una tecnología que han abierto la puerta al intrusismo laboral en el sector. "Hay mucha gente que vende lápidas, pero no sabe hacer lápidas". Así lo resumen desde Lápidas Lázaro, una empresa con más de 50 años de experiencia que va camino de incorporar al negocio a la tercera generación. "Mi padre estudió cantería y tenía callos en las manos de ese trabajo manual cien por cien que implicaba trabajar con cinceles que se calentaban. Este oficio es muy artesano y a día de hoy lo sigue siendo. Cuando yo tomé las riendas (tras estudiar en la escuela de artes aplicadas y oficios artísticos de Valencia) sorprendí a mi padre con la aplicación de tecnología y nuevas técnicas y ahora, mi hijo (que es informático y ha decidido formar parte del negocio), me sorprende a mí con herramientas digitales y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el negocio", explica Ramiro Lázaro.

Las trabas de las aseguradoras

Desde Lápidas Lázaro explican que las nuevas tecnologías y las impresiones digitales en los materiales permiten personalizar las lápidas al máximo. "De hecho, hay quien se la diseña en vida", explican. Sin embargo, aseguran que son las propias compañías aseguradoras las que limitan las posibilidades de elección, aunque la ley refleje lo contrario. "La gente piensa que paga un seguro y entra todo. Y eso no es así. Se contrata un capital y esa cuantía da para lo que da, pero las compañías tampoco especifican qué cuesta cada cosa. Y a eso se suma que tampoco dan posibilidades de elección y si, por ejemplo, alguien quiere personalizar la lápida todo son trabas porque son servicios subcontratados y ofrecen lo que ofrecen. La gente no sabe que puede renunciar al capital, coger ese dinero y contratar lo que quiera, como quiera. Pero son momentos de dolor y pena y si todo son problemas, pues la familia accede", explican desde la empresa ubicada en Villar del Arzobispo.

Lápida personalizada, diseño de Lápidas Lázaro. / Levante-EMV

Desde esta empresa familiar explican que los motivos laicos van ganando terreno en el diseño de las lápidas y que los precios (en material de calidad como el mármol o el granito) oscilan desde los 400 o 500 euros (las más económicas), hasta los 800 o 900 euros (precio medio) e incluso los 1.500 o 3.00 euros en función del material elegido, el grosor o espesor y el diseño. "Hay auténticas obras de arte", apuntan. Y advierten: "ojo con esas lápidas en impresiones de plástico, que son con un material similar al de las vallas publicitarias porque la calidad es pésima y se desconoce su durabilidad aunque empiezan a ganar espacio de la mano de las compañías aseguradoras".