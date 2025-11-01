À Punt recorta a la mitad su plantilla de lingüistas y despide a su jefa de Meteorología

La dirección de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la entidad que rige el funcionamiento de À Punt, ha aprobado una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RLT) que incluye la amortización de 29 plazas actualmente ocupadas y la creación de 31 nuevas. Lo hace, según ha denunciado el sindicato CCOO en un comunicado, sin que exista aún un plan estratégico ni un contrato programa que justifique los cambios.

Entre las plazas eliminadas destacan las de seis profesionales del área lingüística: los dos técnicos lingüísticos y cuatro de los diez asesores lingüísticos. En total, la plantilla de traductores y revisores del valenciano pasa de 12 a solo 6 personas, lo que ha encendido las alarmas dentro de la radiotelevisión pública por el impacto que puede tener en el uso y la calidad del valenciano en la programación y los servicios informativos.

Además, una técnica lingüística conoció que su plaza había sido amortizada el mismo día en el que la plantilla la elegía como representante en el Consell d’Informatius de À Punt al frente de una candidatura que hace justo una semana denunciaba la “censura” de la dirección del ente público al haber decidido emitir una corrida de toros en vez de la manifestación multitudinaria contra la gestión de la dana por parte de Carlos Mazón.

Los despidos afectan también a Victoria Roselló, jefa de Meteorología de À Punt, cuya plaza también queda extinguida en la nueva RPT. En los últimos meses, Roselló ha señalado en varias entrevistas que que su equipo avisó desde días antes de que el episodio de lluvias que desembocó en la tragedia del 29 de octubre era muy peligroso.

"Desmantelamiento del valenciano"

CCOO ha denunciado que la empresa ha decidido suprimir puestos ocupados por trabajadores en activo y que esta reestructuración responde a criterios ideológicos más que a necesidades organizativas. Desde la plantilla se considera que el recorte en el departamento lingüístico refleja una política deliberada de desmantelamiento del apoyo al valenciano, tanto por parte de À Punt como del propio Consell.

La negociación se cerró sin acuerdo tras varias reuniones. La dirección justificó los cambios alegando la necesidad de crear nuevos puestos sin aumentar la masa salarial, lo que implicaba amortizar otros. Sin embargo, según denuncia el sindicato, la propuesta final incluyó la eliminación de puestos esenciales y con personal en activo, lo que ha provocado un fuerte rechazo interno.

Además de los técnicos y asesores lingüísticos, se amortizan un puesto de jefe de servicio de Innovación, jefe de servicio de Programas, uno de subdirección de Programación, tres de Auxiliar Administrativo, una subdirección de Informativos, dos editores web, un técnico en gestión web, uno de periodista en Barcelona, una jefatura de Gabinete Técnico, una jefatura de Secretaria de Presidencia, un Auxiliar Administrativo de Presidencia, un analista programador, un ingeniero en telecomunicación, un desarrollador de aplicativos, una subdirección de proyección social, una unidad de Estilo y Recursos Lingüísticos, un jefe de seccción de Meteorología y dos jefe de edición de Deportes.

Ocho presentadores y un director de radio

Entre las nuevas plazas previstas figuran ocho periodistas presentadores, varios operadores técnicos y cargos directivos de nueva creación, como el de la radio de À Punt. El sindicato denuncia que el proceso se ha hecho “a toda prisa” y sin una visión de futuro, recordando que el documento debía haberse entregado en marzo y ratificado en junio, pero llega con meses de retraso y sin planificación.

La nueva RLT debe ser ahora aprobada por el consejo de administración y revisada por la conselleria de Administración Pública, que tiene la última palabra sobre su aprobación. Mientras tanto, la plantilla prepara movilizaciones para protestar por lo que califican de “ataque al corazón de À Punt” y al papel del valenciano en los medios públicos.

Entre las primeras medidas se contempla iniciar los denominados “divendres negres”, concentraciones semanales de trabajadores vestidos de negro frente a la sede de la radiotelevisión pública en Burjassot.

La ley 2/2024, de 27 de junio de la Generalitat, por la cual se crea la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, establece en su disposición transitoria que “el Consejo de Administración aprobará en un plazo de seis meses una nueva relación de puestos de trabajo”. Con esa nueva RPT, buscan "agilidad de los procesos, implementando mayor flexibilidad y dinamismo a la hora de la toma de decisiones, mejor comunicación vertical en cada uno de los departamentos y aumento de la funcionalidad de cada uno de los puestos"