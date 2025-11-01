Los socialistas homenajean a las víctimas del franquismo en el paredón de España en Paterna

La familia socialista de Valencia ha celebrado el día de Todos Los Santos en el Paredón de España, el segundo muro con más fusilados por el franquismo y un lugar emblemático para la reivindicación de la memoria democrática. Es una tradición de más de dos décadas que solo se truncó el año pasado por la dana. Palabras como democracia, libertad y dignidad han marcado el acto.

Mercedes Caballero, esta mañana en el Paredón de España. / Fernando Bustamante

El senador por Valencia y alcalde de Paterna además de secretario general del PSPV-PSOE de Paterna, Juan Antonio Sagredo, acompañado por el secretario general del PSPV de la provincia y diputado provincial, Carlos Fernández Bielsa, han abierto el encuentro depositando una corona de laureles a los pies del muro donde fueron fusiladas 2.238 personas junto a una bandera republicana hecha con flores colocada por Joves Socialistes de Paterna.

"Hacer políticas con cabeza"

Mercedes Caballero, secretaria de Memoria Democrática de la ejecutiva nacional del PSPV y diputada autonómica, ha reclamado unidad frente a la falsa concordia. “Lo que vemos hoy es muy relevante, sobre todo en políticas de memoria. Los únicos que hemos aprobado leyes en políticas de memoria somos los socialistas. Es necesario hacer estas políticas con cabeza”, ha reivindicado.

Rosas sobre el Paredón de España. / Fernando Bustamante

No es un acto de venganza

El alcalde de Paterna ha subrayado que el acto no es una muestra de venganza, sino de reconocimiento y para que no se olvide lo que ocurrió. Juan Antonio Sagredo ha pedido “estar atentos al blancamiento del fascismo”. “Hoy hemos visto que el 20 % de la población española piensa que fue buena la época de la dictadura de Franco. Este acto es para aquellas personas que consiguieron que podamos disfrutar de democracia y libertad”, ha destacado.

Carlos Fernández Bielsa ha apelado a “luchar por la libertad y la democracia”. El secretario general del PSPV en la provincia de Valencia ha insistido en que defender la memoria no es mirar al pasado, “es proteger el futuro para que nunca vuelva a ocurrir lo que sucedió en España”.