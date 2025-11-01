En Directo
Minuto a minuto
Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
El cerco se estrecha sobre el hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. A medida que avanza el fin de semana, las presiones para que mueva ficha y de un paso atrás aumentan tanto desde Génova como también desde las filas del PPCV. Tras un octubre intenso y un funeral de Estado por las víctimas de la dana que ha marcado un punto de inflexión para el futuro político de Mazón al frente de la Generalitat, las próximas horas pueden ser decisivas especialmente tras la publicación de la información según la cual Maribel Vilaplana habría mostrado a Mazón un video de las inundaciones en Utiel a las 17:40 horas del 29-O mientras comían en el Ventorro.
Juan R. Gil
La opinión de Juan R. Gil: El reparto de la herencia
Toni Pérez, Vicente Mompó y Marta Barrachina, los tres presidentes provinciales del PP que a su vez presiden también las tres diputaciones, se reunieron el viernes en Alicante con el secretario regional del partido, Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat y síndico portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, y acordaron proponer como candidato en unas próximas elecciones autonómicas al valenciano Mompó.
Baldoví tacha de "espectáculo absolutamente lamentable" las "luchas internas" del PP y reclama elecciones
El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reprochado las "luchas internas" del PP y ha tachado de "espectáculo absolutamente lamentable" el debate sobre "quién quieren que sea el nuevo Mazón", al tiempo que ha reclamado elecciones autonómicas.
Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
La periodista Maribel Vilaplana ha acudido a un centro hospitalario tras sufrir, tal como ha podido confirmar este periódico, una crisis. Tal como relatan desde el círculo más próximo de la comunicadora, Vilaplana ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios tras acudir a un hospital con un grave cuadro de ansiedad y tensión durante las últimas horas.
Francesc Arabí
Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
La comida y sobremesa del president Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en El Ventorro duró casi cuatro horas. Entre las 17:37 y las 17:40, Mazón habló con la exconsellera Salomé Pradas y vio un video de las inundaciones de Utiel, recibido por Vilaplana en su wasap, según ha sabido Levante-EMV.
El PSPV ve la etapa política de Mazón "en tiempo de descuento": "Se le acaban las excusas para no dimitir"
El PSPV-PSOE ha sostenido que la etapa política del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "ya está en tiempo de descuento" y cree que al jefe del Consell "se le acaban las excusas para no dimitir", en el marco de una semana que consideran "clave para el futuro político y judicial" de Mazón.
Voro Contreras
La remodelación de Mazón solo incluye que Martínez Mus asuma las competencias de Gan Pampols
La situación política de Carlos Mazón, cuya continuidad al frente de la Generalitat está cada vez más cuestionada por su gestión de la dana, ya está condicionando el futuro de su propio Consell. Según ha podido saber este periódico, Mazón ha decidido que sea el conseller Vicente Martínez Mus, actual conseller de Infraestructuras, quien asuma las competencias del hasta ahora vicepresidente segundo Francisco Gan Pampols, que tal como anunció tiene previsto abandonar el Consell el próximo miércoles.
José Luis García Nieves
Dirigentes del PPCV piden una salida a la crisis con Mompó de nuevo líder
«Un antes y un después», un «punto de inflexión» o una «vuelta al minuto cero». Así definen diferentes cargos del PP valenciano el trance vivido por Carlos Mazón en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana, en el que familiares de fallecidos dejaron patente ante los ojos de toda España su animadversión hacia el president, quien desde entonces vuelve a estar en la cuerda floja. Las próximas horas se antojan clave para su futuro, con posibles reuniones al máximo nivel entre Génova y Presidencia de la Generalitat para buscar una salida pactada que resuelva la situación límite actual, lo que reclaman cada vez más voces dentro del partido.
