Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana

Dirigentes del PPCV piden una salida a la crisis con Mompó de nuevo líder

«Un antes y un después», un «punto de inflexión» o una «vuelta al minuto cero». Así definen diferentes cargos del PP valenciano el trance vivido por Carlos Mazón en el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana, en el que familiares de fallecidos dejaron patente ante los ojos de toda España su animadversión hacia el president, quien desde entonces vuelve a estar en la cuerda floja. Las próximas horas se antojan clave para su futuro, con posibles reuniones al máximo nivel entre Génova y Presidencia de la Generalitat para buscar una salida pactada que resuelva la situación límite actual, lo que reclaman cada vez más voces dentro del partido.

