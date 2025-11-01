Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana

Redacción Levante-EMV

El cerco se estrecha sobre el hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. A medida que avanza el fin de semana, las presiones para que mueva ficha y de un paso atrás aumentan tanto desde Génova como también desde las filas del PPCV. Tras un octubre intenso y un funeral de Estado por las víctimas de la dana que ha marcado un punto de inflexión para el futuro político de Mazón al frente de la Generalitat, las próximas horas pueden ser decisivas especialmente tras la publicación de la información según la cual Maribel Vilaplana habría mostrado a Mazón un video de las inundaciones en Utiel a las 17:40 horas del 29-O mientras comían en el Ventorro.

