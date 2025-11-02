El embalse de Escalona: El pantano entre Quesa y Navarrés

El embalse de Escalona, de titularidad estatal, se encuentra en el sector oriental de la comarca de la Canal de Navarrés, en el afluente homónimo, del río Júcar, en donde se levanta muy próximo el embalse de Tous. Se accede desde la carretera local VV-3071, entre Sumacàrcer y Navarrés, y un desvío próximo a esta población, que conduce a ambas presas, las de Escalona y la de Tous.

El río Escalona, también denominado río Cazunta, es afluente del río Júcar por su margen derecha. Nace al norte de la comarca de la Canal de Navarrés, y cuenta con las aportaciones de pequeños ríos, ramblas y barrancos muy encajados que extienden su red por una extensa superficie de sectores de la Muela de Cortes de Pallás, Millares, Bicorp y del Macizo del Caroig. A partir de la localidad de Navarrés recibe el nombre de río de Escalona. En el noroeste de su término se levanta la presa de Escalona, que recoge el agua de este río, y además encontramos un espacio natural en el que confluyen los ríos Grande, Fraile y Ludey.

Un proceso de construcción, con mejoras

El período de su construcción se dilató entre 1988 y 1995. A raíz de la riada de 29 de octubre de 1982 en el río Júcar se elaboró el "Plan General de Defensa contra Avenidas de la cuenca del río Júcar". Su objetivo fue proporcionar un conocimiento exhaustivo de las condiciones de desagüe de la cuenca y proponer una serie de actuaciones coordinadas entre sí. Este plan estableció las líneas para el estudio de la presa de Escalona y le asignó la finalidad de contención y laminación de avenidas, como pieza clave en el conjunto de obras que protegen la cuenca media y baja del río Júcar.

Presa de Escalona. / Estepa

El inicio de la construcción de la presa de Escalona tuvo lugar el 17 de mayo de 1988. El plazo inicial de ejecución era de 3 años, pero fue solicitada y concedida una ampliación del plazo, debido a las adversas circunstancias climatológicas que afectaron a los trabajos, prorrogándose la finalización de las obras hasta el 17 de agosto de 1992.

El 21 de mayo de 1992, la Dirección General de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte autorizó la redacción del “Proyecto de Obras Complementarias”, con un plazo de ejecución de 12 meses. En diciembre de 1997 se redactó el documento “Obras de adecuación de la presa de Escalona para el refuerzo del abastecimiento a Valencia, T.M. de Navarrés (Valencia)” con el fin de dar a conocer las modificaciones efectuadas en la presa de Escalona, así como las razones justificativas de llevarse a efecto.

Rasgos técnicos de la obra y sus resultados

Una vez finalizada la obra, la superficie ocupada se extiende por unas 884 hectáreas, y el pantano tiene una capacidad de 92,22 hm3. La presa, de arco-gravedad, posee una cota de coronación de 190 metros; la altura sobre el cauce es de 71 m; la longitud de coronación alcanza los 335 m., y una anchura de coronación, de 7,50m.

La presa de Escalona se localiza próxima al lugar denominado "Mirador de Escalona"; se levanta en la entrada del cauce del río Escalona en un cañón de considerables dimensiones aguas abajo de la confluencia del barranco de los Charcos, por la margen derecha, y del barranco del Agua, por la izquierda.

Construcción de la presa de Escalona. / Estepa

El embalse de Escalona tiene una forma alargada, que se expande hacia el este, con una anchura desigual hasta entrar en contacto con el embalse de Tous; y estrellada, debido a la presencia de numerosas elevaciones montañosas, así como los barrancos que hallamos entre ellas, como son de oeste a este, El Badil, Los Alticos, el Pico de los Alticos, Los Albaidares, el Cerro Negro, El Cable, Los Charcos, y el Alto de la Zorra. Dichos relieves le confieren al embalse de Escalona esa morfología alargada y estrellada.

Transformaciones paisajísticas vinculadas al pantano

La presa se halla en término de Navarrés, mientras que el embalse se extiende en los términos de Quesa y Navarrés. El pueblo de Bicorp se localiza próximo al embalse. Además de la lámina de agua que supuso la construcción del pantano, destaca como cambio paisajístico la desaparición de numerosos campos de regadío, fácilmente identificables en las fotografías aéreas del vuelo americano de 1956: las áreas de huerta occidentales y septentrionales, y los barrancos de la Insa, del Pañero y del Tío Gil. Sin embargo, las vías de comunicación se mantuvieron tras la construcción del embalse.

Detalle de la presa de Escalona. / Estepa

El entorno paisajístico del embalse de Escalona está condicionado por las abundantes masas forestales, consecuencia de la repoblación forestal, en particular tras su construcción. Sobresalen los bosques de la partida de El Cable.

El contexto socioeconómico está condicionado por el sistema rural de los municipios del entorno. Por una parte, Navarrés, que tiene unos 3.000 habitantes y unos 47 km2; por otra parte, Quesa, con 650 vecinos, y Bicorp, con 550.

El patrimonio cultural de estos municipios está vinculado con su historia, y en ellos destacan sus castillos. Varias rutas están relacionadas con los núcleos de población, y permiten además visitar parajes de las inmediaciones del pantano, como son el sendero PR-CV 235, de Bicorp; el PR-CV 204, entre Quesa y los Charcos; y en Navarrés, la ruta circular de los Chorradores, y el GR-332, La Canal, que transcurre entre los municipios de la Canal de Navarrés, incluidas estas tres poblaciones.

Mapa del Embalse de Escalona. / Estepa

El pantano de Escalona constituye un excelente recurso para la pesca deportiva; para los visitantes interesados en los paisajes del agua, para lo cual se cuenta con el Mirador; así como la existencia de dos embarcaderos que permiten su navegación.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT, dirigido por Jorge Hermosilla.

- Los embalses en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar (2024), dirigido por Arancha Fidalgo y Jorge Hermosilla.

- Atlas Temático de la Comunitat Valenciana (2022 y 2024), del Institut Cartogràfic Valencià, dirigido por Jorge Hermosilla.