Más de 4.000 músicos celebran el centenario del himno regional

Más de 4.000 músicos han intervenido esta mañana en el exterior de la Ciudad de las Ciencias en un concierto para celebrar el centenario del Himno Regional que ha marcado un récord de participación.

El concierto ha sido organizado por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) y se han celebrado simultáneamente otros tres en Alicante, Elx y Castelló. En los cuatro conciertos han intervenido 8.000 músicos. El calor que ha hecho en València ha obligado a los organizadores a recortar la duración (se han quedado fuera las piezas Xàbia, Paquito Chocolatero y El Fallero) para acabar con Valencia y el Himno Regional.

El concierto más multitudinario organizado hasta ahora por la Federación de Sociedades Musicales se celebró en 2023 y congregó a 1.000 músicos. Daniela González, presidenta de la Fmscv, ha explicado antes de celebrar el acto que con este concierto celebran tres centenarios: la declaración como Himno Regional de la pieza compuesto por José Serrano para la Exposición Regional de 1909, y el estreno de los pasodobles Valencia de José Padilla y Amparito Roca de Jaume Texidor. Daniela González ha explicado que es una casualidad que la composición de estas tres piezas claves de la música valenciana coincidiera en el tiempo.

El concierto ha arrancado a las 12:05 con los compases de Amparito Roca, que han retumbado en la explanada que separa l’Umbracle y el Museo de las Ciencias ante la atenta mirada de los turistas. Los cuatro conciertos estaban previstos para el 9 d’Octubre y fueron aplazados por la alerta meteorológica. En total han participado 177 sociedades musicales (100 en València).

Visibilizar la música tradicional

Este acto multitudinario ha tenido como objetivo visibilizar la importancia de la música tradicional valenciana, reforzando su papel como elemento esencial de la identidad cultural y patrimonial de la Comunitat Valenciana. Además, ha marcado el inicio del mes de la música, en el que las sociedades musicales celebrarán Santa Cecilia con una extensa programación de actividades por todo el territorio valenciano, según ha explicado Daniela González.

Los conciertos han estado dirigidos por reconocidos directores musicales como Jerónimo Castelló, al frente de la interpretación en València; Álex Puchades, a la batuta en Castelló; Celia Torá, en Alicante, y Ángel Martínez, en Elx.

Los músicos han interpretado piezas populares como Amparito Roca; Fiesta en Benidorm, de Rafael Domenech; Ragón Falez, de Emilio Cebrián; El Tío Ramón, de Salvador Salvà; y Pérez Barceló, de Bernabé Sanchís.

Los conciertos han finalizado con la interpretación de Valencia, de José Padilla y el Himno Regional Valenciano de José Serrano, que acabó con un aplauso atronador. En la Comunitat Valenciana hay 47.000 músicos federados que pertenecen a 546 sociedades musicales.