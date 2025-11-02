Un plan de 225 millones para mejorar el agua de l’Albufera con depuración y reutilización

Corría el año 2004 cuando culminó el Estudio para el Desarrollo Sostenible de l’Albufera de Valencia, que ya preveía blindar el Parc Natural frente a la entrada de contaminantes procedentes del noroeste. Además, incluía una serie de propuestas para la reutilización de aguas regeneradas en las depuradoras de Pinedo, Sueca y Albufera Sur en usos agrícolas fuera del parque natural, entre otras cosas. Las actuaciones previstas en ese plan se ejecutaron solo en parte, y las soluciones para la depuración del agua en el entorno del Parc Natural quedaron pendientes hasta que, en el último año de la anterior legislatura, del Botànic, se elaboró un Plan de Saneamiento cuya puesta en marcha quedó también suspendida. La renovación en la gestión de aguas residuales y pluviales sigue siendo, pues, asignatura pendiente.

Por eso, la Dirección General del Agua de la Conselleria de Medio Ambiente encargó a una consultora especializada la elaboración de una nueva propuesta de Estrategia de Gestión de Aguas Residuales y Pluviales en el área metropolitana de València y l’Horta Sud. Una propuesta con especial importancia para l’Albufera que se presentará, como punto único del orden del día, en la reunión de la Junta Rectora del Parc Natural el próximo lunes.

Un presupuesto de 225 millones

La propuesta incluye nueve actuaciones a corto plazo y tres planes a medio plazo, con un presupuesto total de 225,5 millones de euros para todas las medidas. De ellos, 51,5 millones de euros irían destinados a actuaciones a ejecutar hasta 2026 y 171 millones para las medidas a realizar hasta 2033.

El documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, incluye asimismo una propuesta de reparto de ese presupuesto entre las diferentes administraciones: se indica que 101,25 millones corresponden a la financiación estatal, 68,75 millones a la Generalitat y 52,5 a otras administraciones, como Acuamed, EMSHI, el Ayuntamiento de València, FGV o ADIF.

Imagen de l'Albufera / Eduardo Ripoll / LEV

Tanques de tormenta

Las nueve actuaciones a corto plazo que prevé el plan se detallan con un presupuesto total de 132,5 millones de euros. Entre ellas, hay varias relacionadas con los tanques de tormenta, los depósitos subterráneo que pueden almacenar temporalmente grandes volúmenes de agua de lluvia para evitar inundaciones y reducir la contaminación. La primera de las medidas, de hecho, es la adaptación de los tanques de tormenta de l’Horta Sud y su conexión al colector oeste en tiempo seco. Hacerlo podría permitir que recogieran y regularan las aguas residuales que no capta el actual colector oeste. Se conducirían por este colector para ser depuradas en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Pinedo, y ello evitaría vertidos de aguas residuales no deseadas a l’Albufera.

Con la misma finalidad, se presenta una alternativa para evacuar el agua de lluvia de l’Horta Sud. El plan propone que se establezca un sistema de tratamiento físico-químico del agua que se recoge en los tanques de tormenta de l’Horta Sud y su evacuación al Túria, para lo que se usaría como conducto de vaciado el “pasillo” que ya existe en la nueva acequia de Favara, con bombeos sincronizados desde cada tanque. Para poder hacer esa evacuación de forma “selectiva”, habría que reformar el interior de los tanques de tormenta, separando las aguas residuales y las primeras pluviales contaminadas, es decir, el agua de la primera lluvia que cae después de un período seco y arrastra la mayor parte de contaminantes acumulados en superficies.

Además, el plan refleja que la ciudad de València tiene previstos nuevos tanques de tormenta, lo que debería reducir de forma progresiva los caudales a tratar en la depuradora de Pinedo. Parte de ese agua recogida en los tanques podrá usarse en la red de baja presión, para el baldeo de calles o el riego de jardines. Lo que no se reutilice en el sur de la ciudad para estos fines se podría mezclar con aguas depuradas para reutilizarlo en las acequias de l’Horta.

El deposito de tormentas Cabanyal-Eugenia Viñes tiene una capacidad de 20.476 metros cúbicos / Miguel Angel Montesinos

Acequia de Favara y canal Júcar-Túria

A corto plazo, también, la puesta en marcha de la nueva acequia de Favara evitará la contaminación de sus aguas en l’Horta Sud. Además, reutilizar las aguas de las depuradoras del área metropolitana de València puede liberar caudales del Túria, necesarios en l’Albufera.

Otra de las propuestas es la creación de una conducción de evacuación alternativa de efluentes de la depuradora de Torrent al sistema Túria, para evitar el incremento de vertidos hacia el parque natural. Con el sistema actual, las aguas residuales que se tratan en la depuradora de Torrent son conducidas desde el Barranco del Poyo al sistema de saneamiento que capta y traslada caudales a Pinedo. Pero el plan contempla mejorar ese sistema mediante una conducción del efluente al sistema Túria, junto a la depuradora Quart- Benager, en un trazado que podría tener alguna dificultad por los cruces puntuales con la línea del AVE y la V30.

Otras medidas a corto plazo contemplan la reutilización de caudales regenerados a través de las obras Pinedo-Rabisantxo-Benifaió, un plan de balsas e impulsiones desde el canal Júcar-Turia al norte, o la aceleración de parte de la duplicación del Canal Júcar-Turia prevista en el Plan de cuenca, en el tramo Benifaió-Picassent.

Acueducto Canal Júcar Turia en en barranco del Poyo. / CHJ

Acciones a medio plazo por 90 millones

Por su parte, los planes propuestos a medio plazo se centran en tres líneas, con un presupuesto de 90 millones de euros para esas tres acciones.

La primera es establecer medidas urbanísticas para la reserva de suelo para las futuras necesidades de depuración que se deriven de la nueva directiva europea de aguas residuales. La depuradora de Pinedo, por ejemplo, se debe adaptar a esta normativa y para eso se propone una reserva de suelo, porque se considera que será necesario ampliar las instalaciones, no por aumento de capacidad sino por los nuevos tratamientos contra la contaminación por microplásticos y antibióticos, la necesidad de un balance energético neutro o las mayores exigencias en eliminación de nutrientes. Se consideran “imprescindibles, aunque no fáciles” la revisión del PGOU de València y la ZAL para reservar ese suelo que permita cumplir con la directiva europea.

En segundo lugar, se apunta a la necesidad de “reconcepción” de parte del sistema de acequias existente, que ya tiene un potencial de drenaje “nada desdeñable”. La tercera de las propuestas a largo plazo es la reforma del saneamiento y drenaje de los polígonos industriales en municipios de l’Horta Sud. Con ello, se concluye en el plan, se podrán reducir los efluentes al colector oeste y garantizar un adecuado tratamiento de aguas pluviales en la red separativa.