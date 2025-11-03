¿Y ahora qué? El incierto futuro de la Generalitat
Mazón podría delegar funciones o continuar de manera interina hasta que PP y Vox pacten una nueva investidura y se desarrolle el proceso parlamentario, que tardará semanas
La salida anunciada esta mañana por Carlos Mazón permite rebajar la presión sobre la Presidència de la Generalitat y el Partido Popular, que desde toda España, y también desde la Comunitat Valenciana, reclamaba a Núñez Feijóo arbitrar una solución para que la situación política del president deje de condicionar y eclipsar toda la actualidad nacional.
Mazón, problablemente, podrá mantener su acta de diputado, y por tanto seguir fuera del alcance de la jueza de Catarroja. Sin embargo, existen dudas sobre qué pasará en estos momentos respecto al horizonte que ha dibujado Mazón en su intervención: una sucesión ordenada, escogiendo a un nuevo president y aguantando hasta agotar legislatura, tal como quería la dirección nacional, evitando riesgos de pérdida de la C. Valenciana.
A la espera de ver cómo se concreta su situación en el documento que hoy debería publicarse en el Diari Oficial, las dudas persisten en si delega funciones o si continúa ejerciendo plenamente, aunque de manera interina.
El president ha apelado esta mañana a Vox para respaldar al candidato que presente el partido (todos los focos apuntan a Juanfran Pérez Llorca) y mantener viva la actual mayoría parlamentaria. La cuestión, con todo, es que hay un proceso. Mazón no puede designar a un candidato y elevarlo al BOE.
Doce días para presentar candidato
Lo primero serán las negociaciones políticas con Vox. Se entiende que será a partir de ese momento, cuando cierren un pacto con Santiago Abascal, cuando se ponga en marcha el proceso parlamentario. Desde las Corts apuntan que desde la presentación de la renuncia son doce días hábiles para presentar una candidatura y luego hay entre tres y siete días para convocar el pleno de investidura, y hay dos meses para elegir president. Extrañamente se agotarán los plazos, una vez se alcance un acuerdo entre PP y Vox.
Ronda de consultas
Por poner un ejemplo: si Mazón documentara este lunes su renuncia y se agotaran los 12 días, el margen que tienen PP y Vox para llegar a un acuerdo es hasta el 20 de noviembre. Luego hay entre 3 y 7 días hábiles más para que la presidenta de las Corts, tras la ronda de consultas con los grupos, proponga al candidato que tenga más apoyos. Llegaríamos así a la última semana de noviembre. En todo caso, Mazón continuará en funciones hasta que se elija al nuevo president.
Si no hubiera acuerda y se celebrara una investidura fallida, se abre un periodo de dos meses para volver a intentarlo. En caso de fracasar, habría elecciones en un periodo de 54 a 60 días.
