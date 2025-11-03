Baldoví: "Si se ha cogido la baja sin publicar la dimisión, es un acto de cobardía"
Compromís descarta cualquier apoyo a un 'president' de transición: "Me parece una falta absoluta de respeto y un insulto a las familias y al pueblo valenciano"
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado esta mañana, tras el anuncio de dimisión en diferido de Mazón, ha señalado: "Si se ha cogido la baja sin publicar la dimisión, es un acto de cobardía". "Aún no conocemos todo lo que pasó aquella tarde", ha comenzado diciendo. Además, ante los rumores de una posible baja médica de Mazón, el nacionalista ha dicho: "Si se ha cogido la baja sin publicar su dimisión en el DOGV, es un acto de cobardía" del presidente "más indigno" que ha tenido la Generalitat, que "ha mentido, ha insultado y no ha recibido a las víctimas".
Compromís, como el PSPV-PSOE, ha insistido en la necesidad de convocar elecciones porque el candidato a suceder a Mazón no habrá sido elegido por el pueblo. Lo ha hecho a través de las declaraciones de Joan Baldoví, síndic de la formación valencianista, quien ha resaltado la necesidad de que Vox apoye el nuevo candidato propuesto por el PP. En referencia a un posible apoyo de Compromís a un candidato del PP, Baldoví ha descartado esta posibilidad.
"Me parece una falta absoluta de respeto y un insulto a las familias y al pueblo valenciano. Desprestigia el honor de una institución centenaria como la Generalitat y las Corts. No podemos estar especulando si ha dimitido o lo hará en los proxmos dias", ha añadido.
