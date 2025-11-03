Compromís aboga por elecciones y critica el espectáculo de Mazón en su marcha

La Ejecutiva de Compromís considera un “espectáculo indigno” la forma en que Carlos Mazón ha anunciado su marcha del cargo, sin dimitir de diputada y especulando con una baja para no asistir a los plenos, ni asumir ninguna responsabilidad tras la nefasta gestión de los últimos meses.

La coalición valencianista denuncia que la declaración de esta mañana, "lejos de aportar explicaciones o soluciones, ha sido un nuevo insulto a la ciudadanía valenciana y una maniobra" para evitar que el pueblo valenciano pueda votar y decidir quién quiere que sea presidente o presidenta de la Generalitat Valenciana, después de "meses de negacionismo, opacidad e incapacidad de gobernar".

Para Compromís, resulta inadmisible que, en plena crisis, Mazón se esconda tras una supuesta baja médica por salud mental mientras continúa "utilizando las instituciones para ocultar su irresponsabilidad política" y eludir las comisiones de investigación sobre la Dana.

"Lo ocurrido hoy es, una vez más, un insulto a las víctimas y a las personas afectadas, ante la actitud triunfalista de un presidente que se ha presentado como víctima cuando es el máximo responsable de la mayor tragedia vivida por los valencianos y las valencianas", añaden.

“Hay esperanza”

Ante esta situación, Compromís considera "imprescindible la convocatoria de elecciones anticipadas" para restablecer la dignidad de las instituciones y devolver la voz al pueblo valenciano.

El actual Consell está más preocupado por ocultar la verdad y conservar los sillones que por defender los intereses de los valencianos y las valencianas.

La coalición asegura que "hay esperanza y que el País Valencià necesita un Gobierno que solucione los problemas de la gente, que gestione con honestidad y que vuelva a poner la vida y la dignidad por delante de los intereses partidistas".

Para Compromís, “los valencianos y las valencianas no necesitan un nuevo Mazón, ni pactos de despachos entre PP y VOX. Lo que necesitamos es que devuelvan la voz al pueblo, y que sea este quien decida en unas elecciones libres y democráticas a quién quiere como presidente.”