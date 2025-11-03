Solo Merino y Martínez Mus mantienen agenda pública tras la dimisión del presidente

En día de tormenta, la práctica totalidad de los integrantes del Consell del presidente provisional y ya dimitido, Carlos Mazón, ha evitado los focos. Solamente dos de los integrantes del gobierno autonómico han mantenido agenda, más allá de las reuniones de perfil técnico en el seno de sus departamentos que otros mantendrán. La consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha celebrado una reunión con responsables de BBVA Research y a las 18 horas hará entrega de los premios BBVA Revoluciona 20025. El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mantenido un encuentro con directivos del Aeropuerto de Castelló (Aerocas) y, a las 16 horas, recibirá responsables de Red Eléctrica y técnicos de la Conselleria de Innovación.

Sin nada que hacer públicamente

La vicepresidenta primera y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero; el conseller de Educación, José Antonio Rovira, la consellera de Innovación, Marian Cano y el máximo responsable de Sanidad, Marciano Gómez, tienen hoy sus agendes absolutamente limpias de actos públicos. El vicepresidente segundo Francisco José Gan Pampols, y la consellera de Justicia, Nuria Martínez, tampoco se expondrán hoy a los medios de comunicación.

Rovira, Merido y el resto del Consell atentos a la comparecencia de Mazón. / Francisco Calabuig

Por su parte, Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias e Interior, ha mantenido esta mañana a las 11 una reunión de carácter estrictamente técnico con los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS). De igual modo, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ha reunido a la plana mayor de su departamento a las 13,30. Cabe recordar que el único acto previsto en la agenda del dimitido Carlos Mazón era la declaración institucional de esta mañana a las 9 horas, la comparecencia en la que ha anunciado que deja el cargo.