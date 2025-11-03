Tres líneas y solo en castellano: el escueto documento de la renuncia de Mazón

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha firmado su escrito de renuncia este lunes a las 14.51 horas, han confirmado fuentes oficiales de la Generalitat. Un documento de tres líneas y escrito solo en castellano que reza: "De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", dice el documento registrado en la Cámara autonómica donde se deberá dirimir el futuro del jefe del Consell.

Mazón ha anunciado su marcha este lunes, un año después de la dana en la que murieron 229 personas en Valencia, tras pedir perdón por los "errores" de su gestión y asegurar que "ya no puede más", si bien estará en funciones hasta que Les Corts elijan a quien le sustituirá.

A primera hora de la mañana, y con todo su Consell sentado en primera fila, Mazón ha protagonizado una comparecencia sin preguntas ante los medios de comunicación de casi veinte minutos, en la que ha apelado a la mayoría que PP y Vox suman en Les Corts para elegir nuevo president de la Generalitat, que tenga la "fuerza especial" que a él le falta ya para continuar la reconstrucción.

Mazón ha formalizado a las 15:24 horas su renuncia como president de la Generalitat en el registro de entrada de Les Corts, y tanto la presentación de este escrito como la no convocatoria de elecciones anticipadas por su parte ponen en marcha el proceso para la designación de un nuevo president o presidenta, un período durante el cual él y su Consell seguirán en funciones.

Este martes, Mazón presidirá el pleno semanal del Consell, han precisado posteriormente fuentes de Presidencia de la Generalitat, que han indicado también que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo".