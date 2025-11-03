La dirección de À Punt considera “sobredimensionado” el departamento lingüístico

La dirección de À Punt ha justificado el despido de la mitad de los lingüistas del ente público en que este departamento está “sobredimensionado” y que tiene “funciones atribuidas que no debían realizarse”. Según los responsables de la televisión y radio autonómica, los expertos en valenciano “no deben asumir la corrección sistemática de textos periodísticos", ya que eso "retrasa los flujos de producción".

Tal como ha publicado Levante-EMV este domingo, la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) presentada por la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (Cacvsa) propone la amortización de seis de las doce plazas de técnicos y asesores lingüísticos de À Punt, una reducción que, según la dirección del ente, adecua el departamento “a las necesidades reales del servicio”.

Supervisión innecesaria

Los responsables de À Punt indican que los lingüistas expertos en valenciano solo han de asesorar a los Informativos y programas informativos de la cadena, ya que los programas de producción externa tienen su propio lingüista.

“Hay que tener en cuenta que los periodistas redactores y deportivos precisan de un C1 de valenciano como requisito para estar en À Punt y muchos de ellos tienen un C2, lo que significa que en muchos casos no es necesaria la supervisión exhaustiva de un lingüista para determinadas funciones de redacción en valenciano”, subrayan los responsables de la radio y televisión públicas.

La nueva RPT -que contempla la amortización de 29 plazas y la creación de 31- incluye también la eliminación de la plaza de jefe de Meteorología que actualmente ocupa Victòria Roselló. La dirección de À Punt ha señalado en su comunicado que esta amortización no supondrá el despido de Roselló y que se podría quedar como “meteoróloga de base igual que sus compañeros". La RTP contempla la cración de una nueva plaza de meteorólogo.

Nuevo director de la radio

En su comunicado hecho público este domingo, la dirección de À Punt asegura que con esta nueva RPT la corporación busca “agilidad de los procesos implementando mayor flexibilidad y dinamismo a la hora de la toma de decisiones, mejor comunicación vertical en cada uno de los departamentos y aumento de la funcionalidad de los puestos”. “La RPT es de 2017 y ahora hay otra realidad a la que hacer frente. Necesitamos más periodistas más cámaras y operadores técnicos para cubrir todas las ventanas de televisión y ser más competitivos”, señalan.

En este sentido, cabe recordar que se amortizan varias plazas de jefes de servicio y de sección y de subdirección, pero se crea una nueva de director de la radio de À Punt. La dirección del ente justifica la creación de este nuevo puesto en la necesidad de dotar a la estructura de la radio “de un liderazgo específico para la gestión integral del área radiofónica”. La nueva dirección de la radio pública se ocupará de diseñar su estrategia editorial y de programación, de coordinar equipos y recursos, de impulsar la innovación y la digitalización en el ámbito radiofónico y de asegurar la coherencia entre la radio y el resto de áreas.

Más asesoramiento que en TV3

En cuanto a la reducción de departamento de técnicos y asesores lingüísticos con la amortización sin sustitución de seis de sus doce plazas, la dirección de À Punt destaca que la función de estos trabajadores es “establecer criterios de estilo y terminología, resolver dudas puntuales y supervisar con estratégicos o institucionales”.

Los lingüistas de À Punt, aseveran, “no deben asumir la corrección sistemática de textos periodísticos, ya que eso desvirtúa su función técnica y estratégica generando una dependencia innecesaria -justifica-. La corrección sistemática por parte de asesores lingüistas retrasa los flujos de producción desviando recursos especializados hacia funciones básicas que deben estar resueltas por el redactor”. La dirección del medio asegura que, con los seis asesores de valenciano que quedarían en À Punt, la proporción de lingüistas por trabajador sería incluso mayor que la de la televisión y radio públicas catalana.