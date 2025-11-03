Docentes de FP inician una huelga indefinida por el "recorte del 41 %" de su salario

Los docentes de especialistas Formación Profesional (FP) han iniciado una huelga indefinida en protesta por la precarización de sus condiciones laborales. El principal detonante es la entrada en vigor de normativas que, según los sindicatos, han impuesto "fuertes recortes" en el sector, afectando gravemente al personal experto y especialista de FP. Esta crisis ha dejado a miles de estudiantes en la estacada, con las clases paralizadas desde el inicio de curso.

La situación es crítica, tal como lo describe Julia, alumna de un ciclo de FP de Protección Civil en el IES Les Alfàbegues: "Llevamos dos meses sin profesores". Esther Ramos, profesora de FP explica que, a diferencia del curso pasado, los nuevos contratos han visto reducido su salario, lo que ha provocado que muchos profesionales rechacen las plazas. Esta percepción se alinea con la denuncia de los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y CSO, que señalan que el Decreto 97/2025 recorta la jornada laboral del profesorado experto y especialista, reduciendo sus retribuciones hasta en un 41%.

Profesorado y alumnado de FP en la protesta previa a la huelga indefinida de docentes especialistas. / Ana de Los Ángeles

Recortes y despidos: el origen del conflicto

La drástica caída salarial y las nuevas condiciones laborales han provocado que muchas plazas ofrecidas se hayan quedado desiertas o que profesionales ya adjudicados hayan renunciado a ellas. Los sindicatos, además de denunciar el recorte retributivo, critican que la nueva normativa "limita drásticamente sus funciones" solo a impartir clase y asistir a evaluaciones. Tareas "esenciales" como la coordinación, la tutoría, la gestión de talleres o el contacto con empresas para la FP Dual dejan de ser consideradas, sobrecargando al resto del profesorado. En palabras de los convocantes, "esto impacta negativamente en la calidad de la enseñanza y es la total responsabilidad de la Administración".

Para alumnos como Julia, las consecuencias están siendo nefastas ya que solo está dando dos asignaturas: Inglés o FOL. Está en segundo curso y quiere ir a la universidad el curso próximo, pero ya le han dicho que es posible que tenga que "repetir el año que viene solo esas asignaturas". La frustración es máxima ante la sensación de que solo la educación privada garantiza la calidad, mientras se descuida la pública: "Yo quiero estudiar, ¿Qué pasa, que si no soy rica no puedo?", critica.

Profesorado y alumnado de FP en la protesta previa a la huelga indefinida de docentes especialistas. / Ana de Los Ángeles

El profesorado experto

El profesorado experto es una figura que actúa como conexión con el mundo laboral de todos los ciclos de FP. Es una persona con mucha experiencia en un trabajo relacionado con la FP, que además da clase al alumnado para que puedan tener una visión y un conocimiento muy práctico de las cosas.

Es una figura muy valorada, pero en los últimos años ha sufrido un cambio legal que la ha puesto patas arriba. Antes los propios centros escolares escogían a su profesorado experto, pero ahora eso se ha cambiado por un sistema de bolsas similar al del resto de docentes.

Un sistema que, según critican los profesores, no funciona todo lo bien que debería y está provocando retrasos. "Mañana a lo largo del día saldrá el listado y la contratación esperamos que sea de 15 días a un mes, pero los chicos están ya en las aulas, así que van a estar sin un profesor por lo menos ese tiempo", cuenta un docente experto.

Segunda huelga en dos meses de curso

El profesorado de Formación Profesional comenzó el curso escolar post-dana con una huelga. Los docentes pedían a Conselleria que de marcha atrás en los "recortes" a la jornada laboral sobre todo para la modalidad de FP semipresencial, donde las horas lectivas pasan de 30 a 25 a la semana, lo que implica que serán necesarios menos profesores.

El colectivo docente ya había encadenado varias protestas en la sede de Conselleria y este verano anunció el paro total. Así, si el curso escolar ya se preveía tempestuoso por la mala relación del conseller Rovira con los sindicatos y los barracones para afectados de la dana que no están listos, la FP suma un nuevo frente a la gestión de la administración educativa. Tras varios avisos, este 3 de noviembre se ha iniciado una huelga indefinida.