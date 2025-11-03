"Ya no puedo más" y las otras frases de la despedida de Mazón

Carlos Mazón se marcha. Lo ha hecho esta mañana con un discurso en el Patio Gótico de la Generalitat. El presidente ha reconocido por primera vez y sin matices errores propios, como no haber cancelado su agenda la tarde del 29 de octubre. También ha pedido perdón por esos fallos. Ha protagonizado un discurso en que se ha presentado como víctima de la mala gestión de las agencias estatales CHJ y Aemet, ha reivindicado su trabajo y su relato político sobre la dana y ha cargado duramente contra Pedro Sanchez, el Gobierno y la izquierda.

Estas son las frases más destacadas del discurso: