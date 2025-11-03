La Generalitat mantiene sin gastar el 92 % de los fondos para reconstruir los colegios afectados por la dana

La zona cero sigue mostrando las cicatrices de la dana. Un año después ya no está el fango que se incrustó en las calles en los días (y semanas) posteriores a la barrancada, pero muchas de las infraestructuras que quedaron arrasadas no han podido ser recuperadas. Con ese objetivo, y el de paliar el impacto sobre los hogares y las empresas, la Generalitat incorporó 2.300 millones en sus presupuestos para 2025, una cuantía de la que el Ejecutivo autonómico ha gastado mil millones, un 42 %, pero que tiene en los fondos previstos para la reconstrucción y rehabilitación de instalaciones como centros educativos, sanitarios y sociosanitarios un nivel mucho menor de gasto.

Así consta en el último informe de ejecución de la Intervención de la Generalitat a 30 de septiembre donde consta como obligaciones reconocidas 1.002 millones de los 2.300 que conformaban el llamado 'presupuesto dana', financiado directamente con deuda. Ahí entran tanto las ayudas impulsadas para la reactivación económica como las destinadas para paliar daños materiales como las obras previstas para habilitar aquellas vías de comunicación y edificaciones que fueron arrasadas por el agua y el barro hace más de un año.

Estas últimas son las que más están costando de gestionar a nivel presupuestario y especialmente las relativas a la Conselleria de Educación. Es la que menor porcentaje de los once departamentos ha ejecutado de su 'presupuesto dana' (un 10 %), seguida de Servicios Sociales (12,4 %) y Sanidad (18 %), una cifra que contrasta con las conselleries de Hacienda y Emergencias, que superan el 90 % y que se han encargado más de la gestión de ayudas y subvenciones, con una ejecución más ágil, y que baja en el caso educativo si se mira la partida destinada para la reconstrucción de los centros de sus competencias dañados.

Destrozos en el Colegio Carme Miquel de Algemesí después de la dana. / Perales Iborra

Para la reparación de colegios e institutos se incorporaron 57,8 millones en las cuentas que salieron del pleno del Consell a finales de marzo. De estos, sin embargo, solo se han reconocido obligaciones por valor de 4,4 millones, un 7,7 % del total, dejando el otro 92 % todavía sin gestión. Con estos 57,8 millones se prevé reconstruir nueve centros así como asumir las reparaciones del más de centenar de colegios e institutos dañados que tienen a más de 3.000 alumnos en barrancones a inicio de curso. Estas reformas son las que centran estas obligaciones reconocidas, con 4,3 de los 4,4 millones consignados de los que 2,5 van para centros de educación Infantil y Primaria y 1,8 para Segundaria.

En un paso de gestión inferior se encuentran los procesos de reconstrucción de los nueve centros con 3 millones 'comprometidos' de los 26,6 millones presupuestados para este fin. De estos, no hay ningún tipo de avance burocrático presupuestario para el IES Alameda y el Conservatorio Profesional de Música de Utiel, el CEIP L'Horta de Paiporta y el CEIP Vicente Blasco Ibáñez de Alginet, mientras el CEIP Orba de Alfafar, el Carme Miquel de Algemesí, el CEIP Lluís Vives y la EI Ausiàs March de Massanassa o el IES Berenguer Dalmau de Catarroja sí tienen partidas comprometidas de entre el millón y los 21.000 euros.

Avance en ambulatorios

Mejor nivel de ejecución cuentan la reconstrucción de las infraestructuras de Atención Primaria (centros de salud) de los que se han reconocido obligaciones por dos de los 6,1 millones incorporados en las cuentas, un 33 %, mientras que respecto a las reparaciones de centros hospitalarios (sin tanto daño como los ambulatorios) se han pagado ya 789.000 euros, 20.000 euros más que los que se habían pintado en los presupuestos.

Por su parte, respecto a los centros de servicios sociales, se han ejecutado ya 3,4 millones de los 7,2 millones presupuestados, un 47,5 %, aunque si bien es cierto, este dinero está dentro de las líneas "Operaciones corrientes del IVASS" (2,8 millones) y "Operaciones capital IVASS" (618.000 euros), mientras que los 3,8 millones restantes que sí que van a la reposición de mobiliario o la rehabilitación de centros como el de Aldaia, Buñol, Alborache o el CEAM de Catarroja no tienen avance alguno. Tampoco en el área de vivienda, para la que hay 36 millones presupuestadas y solo 72.000 euros reconocidos como obligaciones.