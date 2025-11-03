El Gobierno acusa a Mazón de dimitir "tarde y mal" y recalca un desembolso de más de 8.000 millones de euros

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha acusado al presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, de "no tener valentía" para convocar elecciones, además de haber anunciado su dimisión "tarde" y "mal".

Así lo ha afirmado el ministro en declaraciones a los medios antes del 12º Congreso Anual de Multinacionales con España, en las que también ha señalado las formas con las que el presidente autonómico ha presentado su dimisión: "Creo que esta mañana hemos visto una muestra más de cómo no tienen que hacerse las cosas".

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno central ha estado en todo momento con la ciudadanía, explicando que el Ejecutivo ha desembolsado "sobre el terreno" más de 8.000 millones de euros, lo cual, ha añadido, supone el 10 por ciento del PIB de la comunidad, según ha asegurado Europa Press.

"Es como si hubiéramos desembolsado todo el plan de recuperación que tenemos para España en cinco años, en un solo año", ha espetado el ministro, tratando de ejemplificar la "magnitud de la importancia de estas ayudas", las cuales, ha añadido, "están siendo vitales" para la zona afectada por la dana del pasado octubre.

Asumir responsabilidades

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que Mazón no tenía "más remedio que dimitir" tras la escena que se vio la semana pasada en Valencia en el homenaje a las víctimas por la dana.

"Todo lo demás es alargar el dolor de los valencianos", ha añadido en declaraciones a los medios a su llegada al desayuno informativo de Desayunos Madrid, organizado por Europa Press, con el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a Mazón que "haga caso a las víctimas, que llevan más de un año esperando" a que se asuman responsabilidades por la gestión de la catástrofe.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado el tono de la comparecencia institucional del hasta ahora presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, en el que ha anunciado su dimisión.

"Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

También ha proclamado que las víctimas "no merecían este 'president' y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban", ha concluido.