El Gobierno replica a Mazón: La jueza es "contundente" sobre el "rigor" de la Aemet y la CHJ

La salida de Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat, arremetiendo contra el Gobierno y los organismos estatales dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, no ha quedado sin respuesta del ejecutivo nacional. Si Mazón volvía a cuestionar las informaciones proporcionadas el día de la dana por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que los autos de la jueza de la riada son "contundentes" sobre su "rigor".

En su comparecencia pública, Mazón ha admitido su error de mantener su agenda de ese día, pero ha vuelto a incidir en su discurso de siempre: "Es cierto que, con los datos de mediodía, con la CHJ certificando que el barranco del Poyo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las seis según la Aemet, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Poyo pasara de estar seco a ser una trampa mortal". Algo rebatido por el Miteco. "La Aemet y la CHJ actuaron con rigor técnico, aportando datos esenciales para la prevención de riesgos meteorológicos e hidrológicos", subrayaban desde el departamento que dirige la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen.

Mecanismos técnicos y protocolos

"Los autos de la jueza sobre los hechos del 29 de octubre son contundentes: la jueza instructora señala expresamente que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) actuaron de acuerdo con sus mecanismos técnicos y protocolos, emitiendo avisos y comunicaciones eficaces dentro de sus competencias", subrayan fuentes del ministerio. Asimismo, han añadido que un auto de la instructora "aclara que el único apagón informativo de esa jornada fue el negro del Cecopi, es decir, del Centro de Coordinación Operativa Integrada autonómico, y no fallos en los sistemas informativos estatales".

Informadas del riesgo

Además, recalcan que las recientes imágenes difundidas de la exconsellera de Justicia e Interior el día de la dana, Salomé Pradas, investigada en la causa, "muestran que desde primeras horas ella misma expresaba su preocupación por el estado del barranco del Poyo" mientras estaba en el 112. Por tanto, "las autoridades autonómicas estaban ya informadas del riesgo", han indicado.

Retirada de los bomberos

A su juicio, también en este tiempo "ha quedado claro que la retirada de los bomberos que vigilaban los barrancos correspondió a criterios adoptados por el gobierno autonómico" y apuntan que la jueza instructora ha calificado de "ficción" o "autoficción" varias de las afirmaciones recientes de Carlos Mazón "sobre la falta de información de Aemet/CHJ, el envío del ES-Alert vinculado solo a la presa de Forata o la supuesta ausencia de alerta hidrológica en el barranco del Poyo, negando su valor probatorio en el proceso".