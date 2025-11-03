Maribel Vilaplana llega a los juzgados de Catarroja ante la máxima expectación sin hacer declaraciones

Pasados a penas tres minutos de las nueve de la mañana la periodista Maribel Vilaplana ha llegado a los juzgados de Catarroja, donde ha tenido que atravesar una nube de cámaras y periodistas para acceder a las instalaciones. Lo ha hecho sin responder a las preguntas de la prensa, que ha querido saber el por qué de sus cambios de versión o de qué va a hablarle a la jueza. Según fuentes de la causa, una vez dentro, se la ha visto muy agobiada y afectada, hasta las lágrimas. De hecho, ha entrado en una sala aparte hasta que se repusiera.La comunicadora ha venido acompañada de dos personas de su entorno. A su llegada, un hombre, hijo de una víctima de la dana, la ha increpado. El hombre ya ha acudido al juzgado en otras ocasiones, como la declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

Vilaplana ha entrado ante la expectación de los periodistas al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, donde comparecerá como testigo ante la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a quien la periodista tiene la obligación de responder la verdad.

Las preguntas, como es lógico, versarán sobre la polémica comida que mantuvo en el restaurante El Ventorro de València con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la dana del pasado 29 de octubre. Como testigo no puede mentir, así que lo que revele aportará más luz a una de las partes de esa jornada de las que hay pocos testigos, o ninguno, más allá de ella y el president.

Cartas y cambios de versión

La Audiencia de València consideró hace unos días que el testimonio de la comunicadora, que ha contado varias versiones de lo que sucedió aquel día mediante portavoces de su entorno más cercano, así como en una carta abierta publicada el pasado septiembre , puede proporcionar información importante a la causa. En esta carta, aunque inicialmente había datado su salida del restaurante a las 17.40 horas, pasó a ubicarla "entre las 18.30 y las 18.45 horas".

Este mes de octubre, Levante-EMV publicó que Mazón había acompañado a la periodista al aparcamiento donde estaba su coche, el parking Glorieta-Paz, cosa que confirmaron ambas partes implicadas.

Un vídeo de Utiel inundado

Por otra parte, aunque en su carta a los medios Vilaplana había asegurado que en el momento en que se marchó de la reunión “no era consciente de la gravedad de lo que estaba sucediendo en otras localidades valencianas, porque en la ciudad no llovía”, nuevas informaciones ponen esa afirmación en entredicho. Como publicó este periódico, durante la comida, entre las 17:37 y las 17:40, Mazón habló con la exconsellera Salomé Pradas y vio un vídeo de las inundaciones de Utiel, recibido por Vilaplana en su WhatsApp.

La declaración judicial de la periodista permitirá a la jueza instructora indagar sobre el contenido de las comunicaciones recibidas y compartidas en ese restaurante durante las casi cuatro horas de comida. Pero también podrán hacerlo las acusaciones personadas, algunas de las cuales han trasladado a este diario que preguntarán por todos los detalles relacionados con el vídeo sobre las inundaciones de Utiel que Vilaplana recibió por wasap a las 17.40 horas.