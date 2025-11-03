Vilaplana esquiva a los medios tras salir desde el garaje subterráneo del juzgado de Catarroja

Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, ha salido del juzgado de Catarroja este lunes sobre las 14.30 horas tras su declaración como testigo en un coche por una puerta del garaje subterráneo. "No te olvides de la foto", le ha gritado un familiar de víctimas de la dana. "Cuenta la verdad", también le han dicho.

Esta mañana, la comunicadora ha llegado a las 9:03 horas a los Juzgados de Catarroja, rodeada por una nube de periodistas y fotógrafos. La periodista ha llegado en medio de una gran expectación pero no ha hecho ninguna declaración ante los periodistas, todo ello ante un gran despliegue de seguridad por parte de la Guardia Civil.

Vilaplana estaba citada como testigo a las 9.30 horas ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana, según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, para "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación".

La periodista, que estuvo con el president de la Generalitat hasta, al menos, las 18:45 horas, ha confirmado que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple y no parecía tener prisa "por llegar a ningún sitio" el día de las inundaciones que causaron 229 muertos.

Vilaplana fue atendida el pasado sábado en un centro hospitalario tras sufrir un cuadro de ansiedad