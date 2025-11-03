Mazón firma su escrito de dimisión
El president ha firmado a las 14.51 horas la renuncia y la ha entregado a las Corts a las 15.24
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha firmado su escrito de renuncia hoy a las 14.51 horas, han confirmado fuentes oficiales de la Generalitat.
Mazón oficializa así su salida del gobierno autonómico, después de una mañana de muchos rumores y conjeturas, en los que se ha especulado con una baja médica tras su declaración institucional, en la que ha anunciado su decisión de dejar la presidencia del Consell.
Registro de la dimisión de Mazón en las Corts Valencianes.Registro de la dimisión de Mazón en las Corts Valencianes.
La comunicación también ha entrado ya en las Corts: a las 15.24 horas. "De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 8.d) de la Ley 5/83, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, renuncio al cargo de President de la Generalitat, para que quede constancia ante estas Corts", dice el documento registrado en la Cámara autonómica.
