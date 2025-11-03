Levante-EMV realza el potencial del talento presente en la C. Valenciana

Más de un millar de personas asistieron a la novena gala de los Premios Levante-EMV, que volvió a convertir el Palacio de Congresos de València en el punto de encuentro de los principales representantes de la sociedad valenciana en los ámbitos institucional, económico, político y social.

En esta edición, y coincidiendo con la cercanía del primer aniversario de la DANA, se rindió homenaje a las víctimas de la riada que afectó a las comarcas de l’Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, Los Serranos, Utiel-Requena y el Camp de Túria. El reconocimiento extraordinario se personificó en Ona Botella Martínez, nacida el 29 de octubre de 2024 en el Hospital de la Ribera, apenas unos minutos después de que sonara la alarma de Protección Civil a causa del temporal.

La gala contó con el patrocinio de Iberdrola, Hidraqua, Cervezas Turia y Aqualia, y con la colaboración de Omoda, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana (FCCV) y Hefame.