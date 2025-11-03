Levante-EMV

Levante-EMV realza el potencial del talento presente en la C. Valenciana

Más de un millar de personas asistieron a la novena gala de los Premios Levante-EMV, que volvió a convertir el Palacio de Congresos de València en el punto de encuentro de los principales representantes de la sociedad valenciana en los ámbitos institucional, económico, político y social.

En esta edición, y coincidiendo con la cercanía del primer aniversario de la DANA, se rindió homenaje a las víctimas de la riada que afectó a las comarcas de l’Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, Los Serranos, Utiel-Requena y el Camp de Túria. El reconocimiento extraordinario se personificó en Ona Botella Martínez, nacida el 29 de octubre de 2024 en el Hospital de la Ribera, apenas unos minutos después de que sonara la alarma de Protección Civil a causa del temporal.

La gala contó con el patrocinio de Iberdrola, Hidraqua, Cervezas Turia y Aqualia, y con la colaboración de Omoda, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana (FCCV) y Hefame.

LOS PREMIADOS

Ona Botella Martínez

Reconocimiento extraordinario

Patrocinado por Porcelanosa

Ona Botella Martínez

Roig Arena

Premio Levante del Año

Patrocinado por Iberdrola

Roig Arena

Stadler

Premio Economía

Patrocinado por Cajamar

Stadler

Fira del Llibre

Premio Cultura

Patrocinado por Universitat de València

60ª Fira del Llibre

Luis Martí Bonmatí

Premio Salud

Patrocinado por Novotel

Luis Martí Bonmatí

Consum

Premio Cooperativismo

Patrocinado por Caixa Popular

Consum

Ricardo Ten

Premio Deportes

Patrocinado por IMED

Ricardo Ten

Casal de la Pau

Premio Acción Social

Patrocinado por Nealis

Casal de la Pau

Heineken

Premio Sostenibilidad

Patrocinado por TM Grupo Inmobiliario

Heineken

Olympia Metropolitana

Premio Ocio

Patrocinado por Fotur

Olympia Metropolitana

José María Rubert

Premio Trayectoria

Patrocinado por Simetría

José María Rubert

Esmar Music Eliana

Premio Educación

Patrocinado por UPV

Esmar Music Eliana

Javier Moll: «Queremos ser parte de la reconstrucción»

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, fue el encargado de inaugurar la novena edición de los Premios Levante-EMV que, como él mismo apuntó, este año adquirió un significado especial y una dimensión profundamente emotiva debido al recuerdo de todas las víctimas de la dana que arrasó la provincia de València el pasado 29 de octubre. «Faltan apenas unos días para que se cumpla el primer aniversario de la dana que golpeó a esta tierra con una fuerza descomunal, dejando tras de sí un doloroso reguero de muerte, destrucción e incertidumbre», subrayó.

Del mismo modo, Moll agregó que, como consecuencia de las intensas lluvias que desembocaron en una riada cruel y devastadora, «hubo familias que lo perdieron todo, pueblos que quedaron aislados y calles envueltas en un silencio sobrecogedor». Sin embargo, el presidente de Prensa Ibérica remarcó que, ante la fuerza incontenible de la naturaleza y en medio de la mayor adversidad, «emergió desde el primer momento esa energía que hace humana nuestra convivencia y que se llama ‘solidaridad’».

Reconocimiento Extraordinario

Ona Botella Martínez

Reconocimiento extraordinario patrocinado por Porcelanosa

Los padres de Ona Botella, la bebé que nació en Alzira apenas 15 minutos después que todos recibiéramos el mensaje de Es-Alert el pasado 29 de octubre, han recogido emocionados el Reconocimiento Extraordinario que ha otorgado Levante-EMV en esta edición de los premios de la cabecera de la mano del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll y la vicepresidenta del grupo, Arantza Sarasola.

Premio Economía

Stadler

La compañía fabricante de material ferroviario con centro en Albuixech supera los 6.000 millones de euros en carga de trabajo por el tirón de pedidos del exterior

Premio Economía patrocinado por Cajamar

Premio Economía patrocinado por Cajamar

«Stadler demuestra el compromiso con el sector mediante el empleo de calidad y su apuesta por el futuro de la Comunitat Valenciana»

Premio Cultura

60ª Fira del Llibre

Por su trayectoria, extensión y volumen de ventas, la Fira del Llibre de València se consolida cada año como el principal evento alrededor del sector del libro en la ciudad, y como la segunda feria en importancia de España. 

Premio Cultura patrocinado por Universitat de València

Premio Cultura patrocinado por Universitat de València

«Esta es la segunda feria del libro más importante del Estado y ha sido muy relevante para las librerías afectadas por la dana»

Premio Salud

Luis Martí Bonmatí

El doctor Luis Martí Bonmatí, jefe del servicio de Radiología y director del Área Clínica de Imagen Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València, recibe un galardón que reconoce su trayectoria en una especialidad clave en el diagnóstico y que prevé un antes y un después gracias a la aplicación de la Inteligencia Artificial.

Premio Salud patrocinado por Novotel

Premio Salud patrocinado por Novotel

Premio Cooperativismo

Consum

Javier Quiles, director de Relaciones Externas destaca al recoger el premio que la cooperativa «pone a las personas en el centro» de su ejecutoria. El galardón es un reconocimiento a la trayectoria de la cadena de distribución que en este 2025 ha celebrado el 50 aniversario de su fundación.

Premio Cooperativismo patrocinado por Caixa Popular

Premio Cooperativismo patrocinado por Caixa Popular

«Tenemos un modelo comercial diferente y variado para que todos nuestros clientes puedan elegir lo que les convenga»

Premio Deportes

Ricardo Ten

El campeón valenciano de varias disciplinas no pudo estar presente en la gala de premios porque se encontraba en Brasil disputando el Mundial de Ciclismo en Pista. A través de este galardón Levante-EMV reconoce no solo sus éxitos deportivos, sino también su trayectoria ejemplar de superación y compromiso personal. 

Premio Deportes patrocinado por IMED

Premio Deportes patrocinado por IMED

«Me hubiera gustado mucho estar en la gala. Para mí es un orgullo recibir este premio y espero poder estar en la siguiente gala»

Joan-Carles Martí: «El periodismo marca la línea roja entre verdad manipulación»

El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, dio la bienvenida a la ceremonia de los Premios Levante-EMV a todos los asistentes que, como cada año, llenaron el auditorio del Palacio de Congresos de València.

«Como saben, soy muy de Prensa Ibérica, donde llevo más de media vida», confesó Martí, quien agradeció al presidente del grupo editorial, Javier Moll, y a la vicepresidenta, Arantza Sarasola, «la confianza mostrada para dirigir a la mejor redacción valenciana». Según Martí, los periodistas que componen esta redacción son «los mejores instrumentistas de esta orquesta». Asimismo, el director de Levante-EMV aprovechó también para agradecer a la directora editorial del grupo Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, la puesta en marcha del nuevo Comité Editorial de Levante-EMV que ella misma preside y que busca «conectar todavía más el periódico con la sociedad valenciana».

Premio Acción Social

Casal de la Pau

Joan Molpecederes, presidente de la asociación, recoge el galardón a un proyecto que lleva cinco décadas ofreciendo ayuda a exreclusos, enfermos y marginados. El galardón distingue una trayectoria y una forma de entender la acción social desde la empatía y el compromiso cívico.

Premio Acción Social patrocinado por Nealis

Premio Acción Social patrocinado por Nealis

«Agradezco el galardón para apoyar la labor respecto a las personas privadas de libertad y sin apoyo familiar»

Premio Sostenibilidad

Heineken

Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos en España de la firma, valora el rol de la termosolar de Quart en su futuro, que permite reducir en un 10% la energía térmica requerida en sus process, ayudando en paralelo a la sostenibilidad y a evitar la emisión de 1.300 toneladas de CO2 al año.

Premio Sostenibilidad patrocinado por TM Grupo Inmobiliario

Premio Sostenibilidad patrocinado por TM Grupo Inmobiliario

«La planta termosolar de Quart de Poblet es un paso clave en nuestra ambición de elaborar todas nuestras cervezas con energía 100% renovable al final de 2025»

Premio Ocio

Olympia Metropolitana

Olympia Metropolitana es la responsable de que miles de valencianos y visitantes sientan sin moverse del asiento un sinfín de emociones, porque de eso va el teatro. La entidad está al frente de algunos de los auditorios más reconocidos de Valencia como el Teatro Olympia, buque insignia de los hermanos Enrique y María Ángeles Fayos. 

Premio Ocio patrocinado por Fotur

Premio Ocio patrocinado por Fotur

«Este premio llega en un momento emocionante porque el año pasado llegamos a los 400.000 espectadores y mil funciones»

Premio Trayectoria

José María Rubert

El publicista creó hace 25 años Zenithbr, una de las agencias de comunicación más relevantes del panorama nacional. A través del galardón Levante-EMV reconoce a José María Rubert la capacidad de prever las nuevas tendencias y acompañar a las firmas en un momento de revolución en la comunicación.

Premio Trayectoria patrocinado por Simetría

Premio Trayectoria patrocinado por Simetría

«Aplicamos herramientas globales al servicio de marcas locales y hacemos que cada euro invertido en comunicación genere retorno»

Premio Educación

Esmar Music Eliana

Más de 300 alumnos se forman en un centro que se «ha consolidado y posicionado» como un centro de «referencia» en el ámbito musical. Uno de los pilares de Esmar es su profesorado, conformado por solistas de primer nivel como José Vicente Faubel, trombón en la Orquesta de la Comunitat Valenciana o Carmen Antequera, catedrática de violín en el Superior de Castellón, entre otros.

Premio Educación patrocinado por UPV

Premio Educación patrocinado por UPV

«Este premio es un hito importantísimo y nos alienta a seguir trabajando en beneficio de la música de la C. Valenciana»

Premio Levante-emv del año

Roig Arena

Amparo Roig, la arquitecta del Roig Arena, recogió el premio Levante-EV del Año de las manos del Presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll. Un galardón que reconoce el valor que supone la llegada del nuevo hito de la ciudad de Valencia: el recién inaugurado Roig Arena, uno de los últimos y más prestigiosos proyectos de Juan Roig, el dueño de Mercadona.

«Esperamos que todos los que tengáis la oportunidad de visitar el Roig Arena os llevéis una gran experiencia y, sobre todo, muchos recuerdos»

