Levante-EMV realza el potencial del talento presente en la C. Valenciana
Más de un millar de personas asistieron a la novena gala de los Premios Levante-EMV, que volvió a convertir el Palacio de Congresos de València en el punto de encuentro de los principales representantes de la sociedad valenciana en los ámbitos institucional, económico, político y social.
En esta edición, y coincidiendo con la cercanía del primer aniversario de la DANA, se rindió homenaje a las víctimas de la riada que afectó a las comarcas de l’Horta Sud, la Hoya de Buñol, la Ribera Alta, Los Serranos, Utiel-Requena y el Camp de Túria. El reconocimiento extraordinario se personificó en Ona Botella Martínez, nacida el 29 de octubre de 2024 en el Hospital de la Ribera, apenas unos minutos después de que sonara la alarma de Protección Civil a causa del temporal.
La gala contó con el patrocinio de Iberdrola, Hidraqua, Cervezas Turia y Aqualia, y con la colaboración de Omoda, la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana (FCCV) y Hefame.
LOS PREMIADOS
Reconocimiento extraordinario
Patrocinado por Porcelanosa
Ona Botella Martínez
Premio Levante del Año
Patrocinado por Iberdrola
Roig Arena
Premio Economía
Patrocinado por Cajamar
Stadler
Premio Cultura
Patrocinado por Universitat de València
60ª Fira del Llibre
Premio Salud
Patrocinado por Novotel
Luis Martí Bonmatí
Premio Cooperativismo
Patrocinado por Caixa Popular
Consum
Premio Deportes
Patrocinado por IMED
Ricardo Ten
Premio Acción Social
Patrocinado por Nealis
Casal de la Pau
Premio Sostenibilidad
Patrocinado por TM Grupo Inmobiliario
Heineken
Premio Ocio
Patrocinado por Fotur
Olympia Metropolitana
Premio Trayectoria
Patrocinado por Simetría
José María Rubert
Premio Educación
Patrocinado por UPV
Esmar Music Eliana
Javier Moll: «Queremos ser parte de la reconstrucción»
El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, fue el encargado de inaugurar la novena edición de los Premios Levante-EMV que, como él mismo apuntó, este año adquirió un significado especial y una dimensión profundamente emotiva debido al recuerdo de todas las víctimas de la dana que arrasó la provincia de València el pasado 29 de octubre. «Faltan apenas unos días para que se cumpla el primer aniversario de la dana que golpeó a esta tierra con una fuerza descomunal, dejando tras de sí un doloroso reguero de muerte, destrucción e incertidumbre», subrayó.
Del mismo modo, Moll agregó que, como consecuencia de las intensas lluvias que desembocaron en una riada cruel y devastadora, «hubo familias que lo perdieron todo, pueblos que quedaron aislados y calles envueltas en un silencio sobrecogedor». Sin embargo, el presidente de Prensa Ibérica remarcó que, ante la fuerza incontenible de la naturaleza y en medio de la mayor adversidad, «emergió desde el primer momento esa energía que hace humana nuestra convivencia y que se llama ‘solidaridad’».
Reconocimiento Extraordinario
Ona Botella Martínez
Reconocimiento extraordinario patrocinado por Porcelanosa
Los padres de Ona Botella, la bebé que nació en Alzira apenas 15 minutos después que todos recibiéramos el mensaje de Es-Alert el pasado 29 de octubre, han recogido emocionados el Reconocimiento Extraordinario que ha otorgado Levante-EMV en esta edición de los premios de la cabecera de la mano del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll y la vicepresidenta del grupo, Arantza Sarasola.
Premio Economía
Stadler
La compañía fabricante de material ferroviario con centro en Albuixech supera los 6.000 millones de euros en carga de trabajo por el tirón de pedidos del exterior
«Stadler demuestra el compromiso con el sector mediante el empleo de calidad y su apuesta por el futuro de la Comunitat Valenciana»
Premio Cultura
60ª Fira del Llibre
Por su trayectoria, extensión y volumen de ventas, la Fira del Llibre de València se consolida cada año como el principal evento alrededor del sector del libro en la ciudad, y como la segunda feria en importancia de España.
«Esta es la segunda feria del libro más importante del Estado y ha sido muy relevante para las librerías afectadas por la dana»
Premio Salud
Luis Martí Bonmatí
El doctor Luis Martí Bonmatí, jefe del servicio de Radiología y director del Área Clínica de Imagen Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de València, recibe un galardón que reconoce su trayectoria en una especialidad clave en el diagnóstico y que prevé un antes y un después gracias a la aplicación de la Inteligencia Artificial.
Premio Cooperativismo
Consum
Javier Quiles, director de Relaciones Externas destaca al recoger el premio que la cooperativa «pone a las personas en el centro» de su ejecutoria. El galardón es un reconocimiento a la trayectoria de la cadena de distribución que en este 2025 ha celebrado el 50 aniversario de su fundación.
«Tenemos un modelo comercial diferente y variado para que todos nuestros clientes puedan elegir lo que les convenga»
Premio Deportes
Ricardo Ten
El campeón valenciano de varias disciplinas no pudo estar presente en la gala de premios porque se encontraba en Brasil disputando el Mundial de Ciclismo en Pista. A través de este galardón Levante-EMV reconoce no solo sus éxitos deportivos, sino también su trayectoria ejemplar de superación y compromiso personal.
«Me hubiera gustado mucho estar en la gala. Para mí es un orgullo recibir este premio y espero poder estar en la siguiente gala»
Joan-Carles Martí: «El periodismo marca la línea roja entre verdad manipulación»
El director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, dio la bienvenida a la ceremonia de los Premios Levante-EMV a todos los asistentes que, como cada año, llenaron el auditorio del Palacio de Congresos de València.
«Como saben, soy muy de Prensa Ibérica, donde llevo más de media vida», confesó Martí, quien agradeció al presidente del grupo editorial, Javier Moll, y a la vicepresidenta, Arantza Sarasola, «la confianza mostrada para dirigir a la mejor redacción valenciana». Según Martí, los periodistas que componen esta redacción son «los mejores instrumentistas de esta orquesta». Asimismo, el director de Levante-EMV aprovechó también para agradecer a la directora editorial del grupo Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, la puesta en marcha del nuevo Comité Editorial de Levante-EMV que ella misma preside y que busca «conectar todavía más el periódico con la sociedad valenciana».
Premio Acción Social
Casal de la Pau
Joan Molpecederes, presidente de la asociación, recoge el galardón a un proyecto que lleva cinco décadas ofreciendo ayuda a exreclusos, enfermos y marginados. El galardón distingue una trayectoria y una forma de entender la acción social desde la empatía y el compromiso cívico.
«Agradezco el galardón para apoyar la labor respecto a las personas privadas de libertad y sin apoyo familiar»
Premio Sostenibilidad
Heineken
Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos en España de la firma, valora el rol de la termosolar de Quart en su futuro, que permite reducir en un 10% la energía térmica requerida en sus process, ayudando en paralelo a la sostenibilidad y a evitar la emisión de 1.300 toneladas de CO2 al año.
«La planta termosolar de Quart de Poblet es un paso clave en nuestra ambición de elaborar todas nuestras cervezas con energía 100% renovable al final de 2025»
Premio Ocio
Olympia Metropolitana
Olympia Metropolitana es la responsable de que miles de valencianos y visitantes sientan sin moverse del asiento un sinfín de emociones, porque de eso va el teatro. La entidad está al frente de algunos de los auditorios más reconocidos de Valencia como el Teatro Olympia, buque insignia de los hermanos Enrique y María Ángeles Fayos.
«Este premio llega en un momento emocionante porque el año pasado llegamos a los 400.000 espectadores y mil funciones»
Premio Trayectoria
José María Rubert
El publicista creó hace 25 años Zenithbr, una de las agencias de comunicación más relevantes del panorama nacional. A través del galardón Levante-EMV reconoce a José María Rubert la capacidad de prever las nuevas tendencias y acompañar a las firmas en un momento de revolución en la comunicación.
«Aplicamos herramientas globales al servicio de marcas locales y hacemos que cada euro invertido en comunicación genere retorno»
Premio Educación
Esmar Music Eliana
Más de 300 alumnos se forman en un centro que se «ha consolidado y posicionado» como un centro de «referencia» en el ámbito musical. Uno de los pilares de Esmar es su profesorado, conformado por solistas de primer nivel como José Vicente Faubel, trombón en la Orquesta de la Comunitat Valenciana o Carmen Antequera, catedrática de violín en el Superior de Castellón, entre otros.
«Este premio es un hito importantísimo y nos alienta a seguir trabajando en beneficio de la música de la C. Valenciana»
Premio Levante-emv del año
Roig Arena
Amparo Roig, la arquitecta del Roig Arena, recogió el premio Levante-EV del Año de las manos del Presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll. Un galardón que reconoce el valor que supone la llegada del nuevo hito de la ciudad de Valencia: el recién inaugurado Roig Arena, uno de los últimos y más prestigiosos proyectos de Juan Roig, el dueño de Mercadona.