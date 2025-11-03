Rovira afirma que la dimisión de Mazón "se resolverá en horas"

"Es un procedimiento legal que se resolverá ahora en unas horas". Han sido las escuetas declaraciones del conseller de Educación José Antonio Rovira, uno de los pesos pesados en el Consell de Carlos Mazón, tras la dimisión del president de la Generalitat.

Rovira, a su salida del Palau de la Generalitat, se ha limitado a afirmar que "él (Mazón) ha dicho que va a solicitar la dimisión como presidente y ahora empieza todo un proceso que está establecido en los reglamentos".

Remodelación del Consell

Rovira es uno de los nombres que sonaba con más fuerza para la remodelación del Consell que el propio Mazón anunció para este miércoles 5 de noviembre. En concreto, se apuntaba a que el actual conseller de Educación, Universidades, Cultura y Empleo asumiera la cartera de Hacienda en sustitución de Ruth Merino.

El propio Rovira ha hecho algún comentario en esa dirección tanto a sindicalistas como a personas de su círculo en Conselleria. De hecho, el propio Carlos Mazón tuvo un lapsus (o no) recientemente en el que llamó a Rovira "conseller de Hacienda" en un acto con las cinco universidades públicas.

Rovira es docente universitario de Economía en la universidad de Alicante y ha tenido un papel clave en la elaboración del plan fiscal de bajada de impuestos con el que Mazón llegó al Palau de la Generalitat.

Sea como sea, la remodelación y el propio Consell queda en el aire tras la dimisión de Mazón, que no ha explicado quién sera su sucesor hasta 2027 en caso de que se quiera agotar la legislatura, y si el consell actual también aguantará hasta esa fecha.