Directo: Mazón dimite sin convocar elecciones y mantendrá su acta de diputado
El cerco se estrecha sobre el hasta ahora president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Durante el pasado fin de semana, las presiones para que moviese ficha y de un paso atrás aumentaron tanto desde Génova como desde las filas del PPCV. Tras un octubre intenso y un funeral de Estado por las víctimas de la dana que ha marcado un punto de inflexión para el futuro político de Mazón al frente de la Generalitat, las próximas horas pueden ser decisivas, especialmente tras la publicación de la información según la cual Maribel Vilaplana habría mostrado a Mazón un video de las inundaciones en Utiel a las 17:40 horas del 29-O mientras comían en el Ventorro.
Mazón inicia su comparecencia
Mazón inicia su intervención agradeciendo su generosidad a Su Majestad el rey Felipe VI y su apoyo a la Comunitat Valenciana. Se trata de una comparecencia "anunciada" y "metida" después del aniversario de la peor tragedia del pueblo valenciano para hacer una valoración "personal". "El desgaste lo asumí desde el principio", desde "la riada que barrió la provincia de Valencia", ha asegurado el popular.
Mazón dimite sin convocar elecciones y se queda de diputado
El president Carlos Mazón dimite de su cargo, pero no convocará elecciones. Eso es lo que ha podido saber Levante-EMV, pocos minutos antes de comenzar la comparecencia pública en el Palau de la Generalitat. Con esta fórmula, Mazón podrá conservar su acta de diputado y seguir aforado, algo clave en la causa judicial de la dana.
Laura Ballester
"No cabe descartar que pudiera haber escuchado lo que el president hablaba"
La situación privilegiada de Vilaplana durante la jornada de la dana, al pasar casi cuatro horas con Carlos Mazón, desde las 15 a las 18.30-18.45 horas del 29-O, es lo que valoraron los magistrados para citarla. "Dada la situación vivida por la señora Vilaplana, no cabe descartar que pudiera haber escuchado lo que el president hablaba y/o sus comentarios, tanto durante las conversaciones telefónicas, como una vez finalizadas las mismas, sobre la información que iba recibiendo".
Marta Rojo
Qué le preguntarán a Vilaplana
En teoría las preguntas directas sobre la actitud del jefe del Consell no podrán formularse durante la comparecencia de la periodista.
Laura Ballester
Fue la Audiencia de Valencia quien ordenó la declaración de Vilaplana
La periodista comparece porque la sección segunda de la Audiencia de València considera su declaración "pertinente y apta, a priori, para poder aportar información relevante sobre el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, objeto de la investigación penal en curso”.
Marta Rojo
Vilaplana declarará en calidad de testigo
Maribel Vilaplana comparece en calidad de testigo y por lo tanto obligada a decir verdad y a responder a todas las preguntas de la jueza, el fiscal de la dana y los abogados de las defensas y las acusaciones, en una jornada de máxima expectación que se prevé intensa.
Laura Ballester
Vilaplana declara a las 9.30 horas
Maribel Vilaplana, la periodista que mantuvo una comida de trabajo con el jefe del Consell en las horas clave del 29 de octubre de 2024, está citada a las 9.30 horas de hoy para declarar en la sede de los juzgados de Catarroja, que acoge la instrucción de la dana desde inicios de septiembre.
Mazón llega al Palau
El president Carlos Mazón ha llegado al Palau poco después de las ocho de la mañana, una hora antes de la comparecencia programada para tomar la decisión sobre su futuro político después de un fin de semana de reflexión con su equipo cercano en Alicante y conversaciones con Génova.
Minerva Mínguez
Mazón comparecerá a las 9.00 de la mañana
La comparecencia de Carlos Mazón prevista para hoy tendrá lugar a las 9.00 de esta mañana. La comparecencia se realizará desde el Palau de la Generalitat, donde el president ha llegado en torno a las 8.00 horas.
Cogiendo sitio en Catarroja
La expectación es máxima y ya son varios los medios de comunicación apostados ante el juzgado de Catarroja donde está mañana está previsto que preste declaración Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana en El Ventorro.
