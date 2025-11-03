El videoanálisis de Alfons Garcia: “La primera misión de quien suceda a Mazón deberá ser independizarse”

El subdirector de Levante-EMV Alfons Garcia analiza la comparecencia de Carlos Mazón para anunciar su salida de la presidencia de la Generalitat. “Mazón se va de la presidencia de la Generalitat sin decir que dimite y dedicando más tiempo a todo lo que ha hecho bien, según él, y ha todo lo que ha hecho mal el Gobierno de España, según él, que a lo que él ha hecho mal, que se supone que es por lo que dimite”, afirma en el videoanálisis.

El periodista destaca que, excepto de la falta de visión política ante la emergencia en Utiel el 29 de octubre de 2024, que se produjo mientras el presidente estaba en su comida con la periodista Maribel Vilaplana, “de casi todo lo que dice que hizo mal los culpables fueron otros. Por eso, decíamos que dimite sin creer que debe dimitir”.

Alfons Garcia asegura que la salida de Mazón “debería abrir un nuevo tiempo político en la Comunitat Valenciana, una cierta “normalidad” en la relación del primero de los valencianos con las víctimas de la riada” y poder bajar el tono de la calentura política. “Eso debería ser, pero creo que la acritud de la comparecencia de hoy del presidente saliente lo dificulta. Significa marcar el camino al sucesor, cuya primera misión deberá ser independizarse”, concluye el subdirector, que destaca el papel de las relevantes informaciones de Levante-EMV en los últimos diez días sobre el almuerzo de Mazón y Vilaplana.