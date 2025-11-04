Vaivén
Aagesen y Aemet defienden a la meteoróloga de À Punt
La eliminación del cargo de jefa de Meteorología en À Punt ha llegado hasta el Gobierno central. La nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) impulsada por la dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, la entidad que rige el funcionamiento de la radiotelevisión pública, tiene entre sus damnificadas a Victoria Roselló, hasta ahora, jefa de Meteorología de À Punt y quien informó de las precipitaciones del 29-O, cuya plaza queda extinguida para pasar a ser meteoróloga de base, una situación que ha provocado críticas desde el Ejecutivo estatal.
En este sentido, tanto el perfil oficial de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) como el de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, han salido a defender a la climatóloga. "Victoria Rosselló Botey es una de las grandes personalidades de la historia de la meteorología valenciana y, en la actualidad, uno de sus referentes más importantes", escribió en Bluesky el organismo meteorológico. Citando este mensaje, Aagesen señaló: "Las meteorólogas y los meteorólogos dedican su vida a protegernos. Cuidemos a nuestros científicos".
