Camarero convierte la dimisión de Mazón en un alegato: “Ha sufrido una cacería política y ataques insufribles”

Visiblemente emocionada, la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha abierto su intervención tras el Pleno del Consell en Alicante reivindicando la figura de Carlos Mazón, un día después de su dimisión como presidente. «Estamos profundamente tristes, pero también orgullosos del presidente que tenemos», ha asegurado antes de acusar a la izquierda de haber “visto su oportunidad de aprovechar el dolor para sacar rédito político”.

Camarero ha defendido que Mazón “ha soportado un año de campañas de odio, bulos y mentiras sin límites”, insistiendo en que «el presidente ha sufrido una cacería política. Ha tomado un sacrificio que ninguno otro había hecho hasta la fecha». Según ha afirmado, «ha resistido ataques brutales e insufribles de la izquierda, ayudados por el Gobierno sanchista». La vicepresidenta ha cerrado este bloque con una petición “de respeto y comprensión” hacia quien, según sus palabras, ha hecho un sacrificio importante: «Se sabrá distinguir entre un presidente que ha podido equivocarse y una mala persona».

Preguntada sobre si presidente en funciones comparecerá en las comisiones de investigación de la dana, Camarero ha sido tajante: «El presidente siempre ha manifestado su voluntad de acudir. No hay ningún cambio al respecto. Mazón ha hecho un ejercicio de responsabilidad». Y ha aprovechado además para señalar al Gobierno central: «Sánchez y sus ministros se han negado a asistir a la comisión de las Cortes y siguen sin llegar las ayudas».

Ante la hipótesis de que Vox exija contrapartidas a cambio de la investidura de un nuevo presidente, la vicepresidenta ha evitado pronunciarse: «Me limito a lo que el partido tenga que decir».

Elecciones anticipadas

La vicepresidenta primera también ha respondido a la petición del PSPV de convocar elecciones anticipadas. «Me sorprende que no se den cuenta que el escenario electoral que buscan no parece que los valencianos lo estén apoyando», ha afirmado Camarero, antes de añadir: «En todas las encuestas el PP es el más votado y se podría volver a gobernar. Pero nosotros no estamos en eso, estamos en nuestra hoja de ruta con la reconstrucción».

Sobre la continuidad de Mazón como diputado, ha recalcado que se trata de una decisión “personal”: “El presidente ha presentado su renuncia de manera voluntaria, con mayoría parlamentaria estable y un partido unido, además de una ingente labor de reconstrucción en marcha. Es su decisión mantener el acta y pido un poco de respeto para una persona que ha hecho un sacrificio importante».

Críticas al Gobierno

Camarero ha reservado algunas de las críticas más duras para el Gobierno central, tras las declaraciones de la portavoz y ministra Pilar Alegría sobre la dimisión de Mazón: «La portavoz del Gobierno de Sánchez, un Gobierno que ha dado la espalda a los valencianos, que no paga las ayudas a las familias ni ayuda a los afectados, tiene poco que decir sobre Mazón y esta comunidad». Y ha apostillado: «Han visto su oportunidad en la mayor tragedia que ha vivido esta comunidad. Les pido que asuman las responsabilidades del Gobierno y ayuden a la reconstrucción».

También ha defendido la actuación del Consell con las víctimas: «Las víctimas han estado siempre en nuestra memoria, en nuestro corazón, han sido prioritarias. Nunca las utilizaremos. El presidente lleva un año soportando bulos. Ha recibido incluso amenazas de muerte».

Camarero ha rematado su comparecencia apelando a la responsabilidad de los grupos políticos, con la reconstrucción tras la dana como prioridad: «La reconstrucción no puede pararse. Los valencianos eligieron un gobierno en 2023 para trabajar con su hoja de ruta. Es tan importante que se siga la reconstrucción que apelamos a la responsabilidad y la altura de miras de los grupos parlamentarios».