El 'candidatable' Pérez Llorca se ausenta de la junta de síndics de las Corts

Juanfran Pérez Llorca es alcalde de Finestrat desde 2015, secretario general del PPCV desde agosto de 2023, síndic de los 'populares' en las Corts desde julio de 2024 y desde el pasado fin de semana, es uno de los nombres más repetidos para ser la propuesta de los 'populares' para relevar a Carlos Mazón de forma interina en la Presidencia de la Generalitat. De ahí que hubiera expectación este martes en la junta de portavoces de las Corts a la que, sin embargo, no ha acudido.

La imagen de la sala de prensa casi repleta ha sido un buen indicativo de esa expectativa. "La sala está muy llena, esperabais la presencia de alguien que no está, tenéis que conformaros con los portavoces de todos los partidos excepto uno", ha dicho el socialista, José Muñoz, nada más entrar. En el PP han restado importancia a su ausencia, recordando que no es del todo extraño que no acuda (punto que también señaló Compromís) debido tanto a sus responsabilidades orgánicas en la fontanería del partido como en el Ayuntamiento de Finestrat.

"Para un alcalde siempre lo primero es ser alcalde", ha expresado su adjunta, Laura Chulià, encargada de acudir a la junta con su compañera Nieves Martínez y comparecer en la rueda de prensa posterior donde ha asegurado desconocer la agenda. "Tendrá las prioridades que tenga que tener", ha añadido. Sin embargo, no estar no ha impedido que su nombre se convirtiera en uno de los más mencionados tanto en las preguntas como en las reflexiones de los distintos representantes de los grupos parlamentarios.

Los portavoces de Vox y PP en la junta de síndics, este martes en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Es ahí donde Chulià ha tenido que esquivar si considera a su 'jefe' parlamentario como la mejor opción para sustituir a Mazón. "La propuesta que realicemos desde el Grupo será la mejor", ha indicado. "Será una persona con el acta de diputado o diputada", ha añadido sin soltar prenda más allá de que el partido tiene que ver los perfiles "con las cualidades que se han de tener para liderar el Consell del cambio". Ese nombre llegará, ha dicho, "en tiempo y forma", unos plazos que han comenzado a correr este martes y tienen su límite el 19 de noviembre.

Plazos sin plenos

Hasta ese día, cuando entonces la presidenta de la cámara fijará un pleno de investidura, la actividad de las Corts quedará en barbecho. La semana que viene estaba prevista la celebración de un pleno ordinario, pero ha quedado suspendido ante la renuncia del 'president' como marca el reglamento. Lo único que seguirá su desarrollo serán dos comisiones: una de Política Social para avanzar en la tramitación de la ley que regula a los perros guía y la otra la comisión de investigación de la dana.

Esta última tiene su siguiente sesión fijada para el próximo martes, aunque su celebración podría quedar más bien limitada a una reunión de los diputados que la componen para ver cómo las citaciones emitidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuatro de sus ministros y a la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se quedan en una excusa de ausencia debido a que sus funciones las han de fiscalizar las Cortes Generales estatales, no una cámara autonómica.

Esta parálisis de las Corts y, por tanto, de la actividad política ordinaria, es uno de los puntos sobre los que se han lanzado a criticar PSPV y Compromís al PP reclamando la convocatoria electoral. "Estamos en el peor de los escenarios, todo depende de Vox", ha lamentado el síndic socialista mientras que Joan Baldoví ha insistido en que la solución no es poner "a otro Mazón" y que ha de dimitir "todo el Consell" y "devolver la voz al pueblo valenciano".