Una 'antorcha olímpica', 17 etapas y 1.500 kilómetros en defensa del valenciano

El objetivo es fomentar el valenciano y reivindicar la lengua como un elemento común en las tres autonomías donde el catalán es lengua cooficial, tanto en Cataluña como las Islas Baleares. La iniciativa lleva por nombre 'Correllengua Agermanat' y estará protagonizada por una llama lingüística, a semejanza de la antorcha olímpica, que recorrerá un total de 1.500 quilómetros por las tres autonomías en 17 etapas, entre el 19 de abril y el 5 de mayor del próximo año. Será portada por un grupo de corredores mediante relevos "mano en mano", en los que participarán "los pueblos, las universidades y los espacios públicos".

El recorrido de la antorcha partirá de Prada, una localidad de los Pirineos, y pasará por las principales ciudades de las tres autonomías como Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Palma y Maó, así como las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana. Por esta autonomía, discurrirán cuatro de sus etapas: Alcanar-La Pobla Tornesa, La Pobla Tornesa-València, València Altea y Altea-Elx.

Según han explicado sus organizadores en una rueda de prensa, celebrada de forma conjunta con otras similares en las otras autonomías, el Correllengua nace con ambición para "superar las fronteras administrativas" y encontrar "puntos en común entre los territorios" y, sobre todo, "promocionar un proyecto común alrededor de la lengua".

Cultura y deporte

La iniciativa por la lengua combina el deporte con la cultura, ya que la carrera lleva aparejada la organización de varias actividades lúdicas, culturales y populares en muchos de los municipios visitados por la misma. La base del Correllengua es la 'Korrika', una iniciativa basca similar con más de 40 ediciones de trayectoria, que ya se ha realizado en diferentes territorios de habla catalana; también en la Comunitat Valenciana. De hecho, desde su primera edición en Mallorca en 1995, impulsado por Joves de Mallorca per la Llengua, se ha extendido a zonas concretas de las tres autonomías, visitando centenares de municipios y adaptándolas a cada territorio con diferentes formatos. Sin embargo, esta será la primera edición supra autonómica con el objetivo de reivindicar la "unidad por todo el territorio de dominio lingüístico" del valenciano.

El proyecto cuenta con el respaldo y colaboración de más de un centenar de entidades municipales, las cuales serán las encargadas de organizar todas las actividades culturales adheridas a la carrera, tales como conciertos, encuentros, talleres y todo tipo de actividades que estarán abiertas a la ciudadanía con el objetivo de "fomentar la lengua".