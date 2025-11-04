Educación adjudica 238 plazas de docentes para alumnado con discapacidad

La Conselleria de Educación ha adjudicado este martes 238 plazas de docentes para atender al alumnado de la Comunitat Valenciana con necesidades específicas de apoyo educativo.

Del total, 95 corresponden a la provincia de Alicante, 34 a la de Castellón y 109 a la de Valencia. Se trata de recursos adicionales que se envían a los centros con el fin de mejorar la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales.

Esta adjudicación incluye puestos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, especialidades clave para garantizar una educación inclusiva y de calidad. Un esfuerzo de la Administración educativa por dotar de recursos complementarios a los centros educativos, que cuentan así con más profesionales especializados por encima de las plantillas ordinarias establecidas.

Aulas UECO

Estos efectivos resultan especialmente necesarios para la atención educativa especializada del alumnado matriculado en las Aulas Específicas en Centros Ordinarios (UECO) y de otros estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren intervención específica. De esta manera, la Conselleria de Educación reafirma su compromiso institucional con la atención a la diversidad y el derecho a la educación de todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias personales.

Esta adjudicación tiene lugar tras haber logrado el crédito de la Conselleria de Hacienda y una vez finalizada la adjudicación de todas las vacantes, las reducciones de jornada y la mayoría de las bajas del resto de docentes del sistema educativo valenciano.

La Inclusión Fallida

Las Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO) se crearon en la C.Valenciana con el objetivo fundamental de garantizar una educación verdaderamente inclusiva para los estudiantes con discapacidades o Trastornos del Espectro Autista (TEA). Sin embargo, la realidad de estas aulas ha degenerado en una "quimera" de inclusión, tal como denuncian familias y docentes. El problema principal radica en el incumplimiento sistemático de las ratios legales, que se han visto disparadas. Aunque la normativa establece un máximo de 5 a 8 alumnos dependiendo del tipo de discapacidad (autismo, intelectual o mixta), muchas aulas han llegado a albergar hasta diez niños con solo tres profesores para atenderlos, desbordando por completo los equipos y recursos.

Esta saturación está directamente relacionada con la falta de personal y la complejidad creciente de los perfiles de los alumnos que acceden a las UECO. Maestras de Audición y Lenguaje explican que, en la actualidad, reciben niños con perfiles mucho más graves que en el pasado, lo que exige una dedicación y unos medios que los centros no poseen. La Inspección Educativa conoce estas situaciones y traslada las demandas de personal a Conselleria, pero la respuesta ha sido históricamente lenta e insuficiente. Este abandono institucional ha provocado que muchos centros con UECO se conviertan en "guetos", donde las aulas ordinarias acaban también con un porcentaje muy elevado de alumnado con necesidades especiales.

Ante esta crítica situación de abandono y sobrecarga, la Conselleria de Educación ha tomado la decisión de contratar a nuevos docentes como medida paliativa y de refuerzo. Esta acción responde a la necesidad urgente de reducir las ratios ilegales y de dotar a las aulas de las "manos" y el apoyo profesional que venían reclamando las maestras. La promesa de la administración de proporcionar una educación inclusiva y de calidad, que hasta ahora se había quedado solo en el papel y los anuncios, se intenta materializar con la inyección de nuevo personal para garantizar que se pueda ofrecer una atención digna y segura a todos los estudiantes.

No obstante, a pesar de la contratación de estos profesores adicionales, la comunidad educativa subraya que la inclusión sin medios materiales y humanos adecuados no tiene sentido. La falta de apoyo no solo frustra a los docentes, sino que también repercute negativamente en las familias, obligando a las madres a asumir el rol de maestras en casa para compensar lo que no se pudo trabajar en el aula saturada. La contratación de estos nuevos efectivos es un paso necesario para empezar a aliviar la asfixia de estos espacios y acercarse al objetivo de una educación de calidad, pero las familias y el profesorado se mantienen vigilantes para que la administración mantenga un compromiso real y continuo en el tiempo.

Compromiso con la inclusión

La Conselleria de Educación tiene "un gran compromiso con la inclusión educativa", por este motivo durante este curso 2025-2026 se han creado 42 nuevas unidades específicas en centros ordinarios (UECOS) y ha habido un aumento de personal destinado a los centros de recursos de los CEE públicos. De este modo, cada centro ha podido elegir entre un puesto más de maestro de pedagogía terapéutica (PT), un maestro especialista de audición y lenguaje (AL) o un orientador.

Uno de los objetivos del Consell es garantizar los principios de calidad, igualdad de oportunidades, equidad y accesibilidad universal a la educación, así como la atención a la diversidad y una apuesta decidida por la inclusión.