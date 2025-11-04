Ernesto Martínez: “Mazón fue el piloto de un avión que se tiró en paracaídas y dejó que sus 229 pasajeros se estrellaran”

Ernesto Martínez es hijo, hermano, tío, familiar de víctima, familiar de desaparecida, miembro de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, y como todas esas cosas sabe bien lo que es el dolor de la pérdida y la frustración de la no asunción de responsabilidades. Pero Ernesto también es técnico de prevención profesional y por eso tiene muy claro lo que tiene que hacerse para salvar vidas ante potenciales emergencias. Y, sobre todo, lo que no tiene que hacerse. Lo ilustra con una metáfora: a su juicio, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, actuó como “el piloto de un avión que se tiró en paracaídas y dejó que sus 229 pasajeros se estrellaran y murieran”.

Ernesto no ha podido cerrar el duelo. Su sobrina, Elisabet Gil, es una de las dos personas que siguen desaparecidas más de un año después de la riada. Su hermana Elvira, por su parte, fue encontrada muerta doce días después, en un terreno a varios kilómetros de donde se la llevó el 29-O “una ola”.

“No tenían por qué morir 229 personas”

Como familiar, Ernesto tiene que lidiar día a día con el dolor. Como técnico de prevención, como profesional, Ernesto sabe que “aquel día no tenían por qué morir 229 personas si se hubiera hecho en tiempo y forma lo que se tenía que hacer”. “Lo sé como técnico; sé cómo se activa un protocolo, si se activa en tiempo y forma funciona”, asegura. Como funcionó seis años antes, en la dana de la Vega Baja. A Martínez le da igual “quién lo hiciera”. Este año pasado, denuncia, por su parte “los protocolos funcionaron, lo que no funcionaron son las personas”.

“Si tú te subes a un avión y el piloto se tira en paracaídas y deja el avión a su libre albedrío, lo más probable es que 229 personas que iban en el avión se estrellen y mueran, que es lo que ha pasado”, ha lamentado. El que considera el máximo responsable, el hasta ahora president Carlos Mazón, “abandonó el avión y se fue a otra cosa”. No le importa dónde estuvo, lo que sí le importa es donde no estuvo, dice, al frente de la gestión de la emergencia.

“La competencia era autonómica”

También como profesional, tiene claro que la responsabilidad reside en la Generalitat. “Hay legislación suficiente que demuestra lo que son las competencias, aunque parece que un año después hay gente que no entiende lo que son las competencias de las comunidades”, ha denunciado. En este sentido, Martínez ha destacado que “la emergencia es competencia de las comunidades y el primer y único responsable de la emergencia es el presidente de la Comunitat Valenciana”.

“Las competencias no son del Gobierno central y si él quería quitarse esta patata caliente solo tenía que decretar el nivel 3 de emergencia, que luego lo hizo con el apagón”, ha defendido Ernesto. Esa gestión del apagón de abril demuestra, a su juicio, que las ocho comunidades autónomas del PP, entre ellas la valenciana, “sí que sabían dónde está el botón del nivel 3”.

Ernesto Martínez en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

“Mi hermana fue la que me dijo que sabía volar”

Ernesto es el mayor de siete hermanos pero su hermana, Elvira, aprendió a andar antes que él. Fue así porque Ernesto se contagió de la polio con seis meses -de hecho, va habitualmente en silla de ruedas-. Empezó a andar a los tres años. Elvira un día lo vio salir llorando del colegio con 7 u 8 años. “Ella no sabía qué me pasaba ni tenía armas para calmarme, pero en casa, cuando mi abuela consiguió que dijera qué me pasaba, expliqué que un niño del cole me había dicho que era como una cigüeña y que no podría nunca aprender a correr”. La frase de su hermana la recuerda todavía. “¿Y tú para qué quieres aprender a correr, si ya sabes volar?”.

Pero no solo hizo eso. “No sé lo que le dijo el día siguiente mi hermana a este energúmeno pero, desde entonces, cada vez que me veía corría en dirección contraria”. Ese poder de convicción fue el secreto mejor guardado de su hermana. Ernesto nunca le pudo sacar la verdad. “Se ha muerto antes de decírmelo. Bueno, no se ha muerto, la han asesinado”, ha denunciado.

Por esa gestión, las víctimas decían en las manifestaciones de cada mes “Mazón dimisión y Mazón a prisión”. Lo segundo, apunta Ernesto, lo seguirán diciendo. Celebra su dimisión pero no es suficiente. “Cuando un equipo pierde un partido, no lo pierde el entrenador, lo pierde todo el equipo, y aquí todos, desde el primero hasta el último, han abandonado a todo un pueblo”, ha indicado.

Para conseguir esa asunción de responsabilidades políticas, pero también penales, llegarán “donde haga falta”. “Esta asociación no ha nacido para deshacerse mañana, vamos a ir donde haga falta, nos van a tener a su lado”, ha resaltado. Esa fuerza la ha sacado de su abuela, que consiguió que el niño Ernesto le contara por qué le habían hecho llorar. Pero sobre todo de su hermana, que consiguió que fuera consciente de su propia fuerza.