“Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después

Llegó con expresión emocionada y, según fuentes conocedoras de la declaración, el llanto fue prácticamente una constante durante todo su testimonio. La comunicadora Maribel Vilaplana dio la cara por primera vez desde el 29-O, aunque desde entonces ha hablado por persona interpuesta y mediante una carta a los medios. Lo hizo este lunes, citada como testigo por la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, en los juzgados de Catarroja. En una declaración de alta intensidad emocional, lloró en muchas ocasiones y dejó frases como que estuvo “en el peor lugar en el peor momento, con la peor persona” posible.

Vilaplana entró sin hacer declaraciones a la nube de periodistas y cámaras de televisión congregados en la puerta de los juzgados y, una vez dentro, se mostró tan ansiosa que la tuvieron que trasladar a una sala anexa a donde se iba a celebrar la declaración durante un rato. La tensión y el llanto fueron una constante durante todas las explicaciones que ofreció, según fuentes conocedoras de su contenido.

“Ojalá volver atrás”

"Ojalá pudiera volver atrás", se le escuchó decir, cuando relató que pidió al president, Carlos Mazón, con quien comió en el restaurante El Ventorro el fatídico día de la dana, que su nombre no saliera. “No me saques, porque me parece muy grave”, reprodujo en la sala las palabras que le dijo entonces. Se arrepiente, a juzgar por el deseo que expresó de retroceder en el tiempo. Con la misma intensidad emocional respondió cuando se le preguntó si se podía haber cancelado el encuentro. "Ojalá, esa es mi pesadilla, que fuese ese día", contestó.

Esa fue una de las ocasiones en las que Vilaplana rompió a llorar en la sala, según testigos presenciales. También cuando algunas de las acusaciones le preguntaron por el detalle de que Mazón cambió la chaqueta con la que llegó a la comida por un jersey. Su reacción, con lágrimas y nervios, ha hecho que la jueza intentara tranquilizarla: "Usted no es responsable de nada, en todo caso lo es la persona con la que usted estaba".

La llegada de Maribel Vilaplana al juzgado de Catarroja, rodeada por un aluvión de medios / Daniel Tortajada / Dani Tortajada

“El peor momento y la peor persona”

No es lo único que movió a Vilaplana a las lágrimas. También en algunas de sus primeras respuestas mostró así emoción. Dijo sentirse “muy utilizada” y denunció lo que consideró “manipulación e intencionalidades”. “Se me está utilizando por todos los sitios y por todos los lados”, lamentó la comunicadora, que dijo ver motivaciones “políticas” y “machistas” tras algunas de las referencias a su persona, hasta tal punto que expresó que si fuera “un señor”, no estaría sentada ante la jueza.

Durante su declaración, la comunicadora trasladó la idea de que su presencia en el reservado del restaurante El Ventorro con el president el 29 de octubre de 2024 fue una cuestión de mera mala suerte. Su problema, dijo, fue estar “en el peor lugar y en el peor momento y con la peor persona” posible.

Dijo que desconocía los efectos de la dana

En ese “peor momento” para los centenares de víctimas y damnificados, Vilaplana insistió en que desconocía lo que estaba pasando en el exterior del local, a pesar de que, como publicó Levante-EMV, recibió un vídeo en su WhatsApp sobre las inundaciones en Utiel. Explicó esa ignorancia sobre los efectos de la dana en la provincia de Valencia en que “no ve mucha prensa, que ella se dedica ahora a otra cosa, aunque sea de formación periodista, y que no era consciente de que aquel día estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo”, como relató ante las cámaras el abogado de la acusación popular de Ciudadanos, Eduardo García.

Esteban San Canuto

“Se culpa a ella misma”, según el relato de este letrado, y reconoció que fue “un día muy muy desastroso para la Comunitat Valenciana”. Desastroso también para algunas personas cercanas, añadió la comunicadora, que dijo en la sala que ella misma perdió a un amigo a consecuencia de la riada y no pudo ir al funeral.

Durante su testimonio de alrededor de cinco horas, narró también cómo se despidieron. Fue a instancias del jefe del Consell, cuando la comida había durado ya horas. "Mira, si te parece lo dejamos estar", rememoró que dijo Mazón. Pero reconoció que aún hablaron de fútbol antes de separar sus caminos, en el parking Glorieta-Paz, de modo que su adiós no fue tan abrupto como lo fue la salida de Vilaplana del juzgado: en coche, por el aparcamiento y sin pararse ante la prensa.