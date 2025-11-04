La acusación de ACPV pide a la jueza de la dana que reclame los papeles que firmó Carlos Mazón en El Ventorro

La acusación de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido a la jueza de la dana que reclame los papeles que firmó Carlos Mazón en El Ventorro. La petición de ACPV, que ejerce la acusación popular y particular en la causa de la dana bajo la dirección letrada de Manolo Mata, se presenta después de que la periodista que comió con Mazón declarara ayer que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil

Vilaplana declaró ayer ante el Tribunal de Instancia de Catarroja que antes de empezar a comer, en la fatítica jornada del 29 de octubre, el dueño del restaurante de Ciutat Vella le acercó un sobre con papeles. "Han traído este sobre para que usted lo firme'", Mazón se excusó, se dispuso a leerlos y firmarlos. Durante la comida, la comunicadora aseguró que Mazón "estaba con el móvil constantemente" y que recibía llamadas que él contestaba, excusándose, apartándose de la mesa para hablar. Vilaplana asegura que llegó a sugerir salir del salón, para darle privacidad, aunque Mazón le indicó con un gesto que no hacía falta. La sobremesa sirvió para que Mazón propusiera a Vilaplana la dirección de À Punt, como se desveló el 9 de noviembre de 2024 o para valorar la utilización del valenciano en los discursos del jefe del Consell.

Listado de llamadas incorporado a la causa

Durante el interrogatorio inicial de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada echó mano del listado de llamadas de Mazón del 29-O -incorporadas a la causa tras ser aportadas por las Corts Valencianes y el PSPV- y se interesó por la actitud del jefe del Consell cuando finalizaba las conversaciones telefónicas que presenció la periodista. "Nunca me comentó nada de esas llamadas. Ni oigo palabras, ni oigo dana, ni Cecopilluvias". Vilaplana también declaró desconocer con quién hablaba Mazón y si sus interlocutores eran miembros de su equipo como José Manuel Cuenca, Cayetano García o Salomé Pradas. Cuando Mazón finalizaba sus conversaciones telefónicas sí le decía: "sigamos". En una ocasión sí llegó a justificar que le llamaban para "lo de la foto". En todo momento el presidente de la Generalitat mantenía una actitud "distendida", sin que mostrara preocupación. El encuentro finalizó a las 18.45 horas porque así lo decidió Mazón. "Mira, si te parece lo dejamos estar". Aunque "todavía alargamos, porque charlamos un rato", ya que la comunicadora asegura que estaba "muy empeñada en que él viniera a un partido de fútbol, porque yo trabajo para el Levante UD", club del que es portavoz.

Charla sobre fútbol hasta el aparcamiento

Una conversación futbolística que se produjo, según su relato ante la jueza, en el trayecto entre El Ventorro y la entrada al aparcamiento donde ella tenía su coche en la Plaza de Tetuán, frente a la Fundación Bancaja. Un trayecto desvelado por Levante-EMV en su edición del 26 de octubre y que desmiente el sostenido por Mazón tanto en las entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación en la festividad del pasado 9 d'Octubre, como en privado. Al respecto, Vilaplana ha asegurado no conservar el tique del aparcamiento donde dejó su coche antes de ir al restaurante El Ventorro. Pero ayer facilitó el número de su matrícula para que se requiera el tique a la empresa que gestiona el aparcamiento, así como a buscar el extracto bancario del pago.