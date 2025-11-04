Maite Pagán: "No hay tiempo que cure la pérdida, lo único que serviría es que nadie vuelva a pasar por lo mismo"

“Me llamo Maite y estoy aquí para contarles una parte de mi vida que jamás pensé tener que relatar. El día 29 de octubre de 2024 perdí a mi hermana de 43 años, a mi sobrino de cuatro y a mi cuñado de 45”. Así ha empezado Maite Pagán su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. El 29-O; Raquel llevó a su hijo Neizan al colegio en Aldaia. “Como un día cualquiera: nadie nos alertó de lo que podía venir, y eso que tenemos unos dirigentes que tienen que servir para proteger la población en una situación de emergencia”, ha denunciado.

A las cuatro y media de la tarde, Neizan estaba en el colegio Mariano Serra de Aldaia. Su madre y la pareja de esta, por la tarde, salieron en busca de su hijo y nunca más volvieron. “Yo el día 29 no pensé que la desgracia nos había tocado porque en Bétera no llovía”, reconoce Maite. No lo pensó aunque el móvil de su hermana Raquel estaba apagado o fuera de cobertura esa tarde y esa noche. También el día 30. Mantuvo la esperanza de que solamente estaban sin cobertura, como muchos, a consecuencia de la riada, hasta que la llamó su sobrina de 22 años. “Me dijo: tía, la mamá, el tete y Jorge no han vuelto a casa desde ayer”.

Maite Pagán en la Comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

"Nadie los buscaba"

Con esa frase empezó el calvario de Maite. Denunció la desaparición de su familia en Bétera y en València, pensando, al principio, que los encontraría. Rodó por muchos espacios autoorganizados de ayuda y voluntarios. “Pero no estaban allí; allí solo había alimentos, y allí se me rompió un poco más el alma, perdí un poco más la esperanza”, ha relatado.

Maite pidió ayuda en los medios, en las teles, en las redes. “Nadie los buscaba”, explica, en una provincia de Valencia absolutamente desbordada. Por eso, la familia y los amigos organizaron una quedada de más de un centenar de personas. “Allí, en el barranco del Poyo, vecinos y familiares encontraron el coche y el cuerpo sin vida de mi cuñado el día uno de noviembre y, entonces, algo me dijo que también estarían muertos mi hermana y mi sobrino”, ha relatado.

"Nada nos prepara"

El día 10 de noviembre, casi dos semanas después de la dana, Maite se enteró por los medios de que habían encontrado el cuerpo de su sobrino. Se lo confirmaron un día después, que lo habían hallado junto a su hermana Raquel. “Mi tiempo se detuvo”.

Maite Pagán en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

“Nada nos prepara para una pérdida así; no hay palabras que alivien, no hay tiempo que cure”, ha dicho Galán. Lo único que, no es que cure, pero quizá pueda ayudar, es que lo que ocurrió el 29-O “sea contado y sea escuchado y sirva para evitar que otras familias vuelvan a atravesar lo mismo”. Por eso, ha dicho que su intención es que esta comisión “sepa que detrás de cada cifra hay vidas reales, familias destruidas, familias que necesitan apoyo”.

"Perdimos abrazos, planes de futuro"

Como la suya. O lo que queda de ella. Con su hermana y su sobrino, ha dicho, perdieron “una risa en la casa”. “Perdimos abrazos, perdimos planes de futuro, no solo se rompió una familia, se rompió nuestra alma”, ha añadido. Desde entonces, “cada día es una batalla silenciosa” donde quienes han perdido a sus seres queridos caminan como si estuvieran “dentro de un ruido constante que nadie escucha”.

El futuro, al menos el inmediato, está lleno de dolor, de trámites y de silencios. “Lo que pedimos es que lo que vivimos no se quede en el olvido, que no se vuelva a repetir”. Que escuchen a su hermana Raquel, aunque ya no pueda hablar. A su sobrino Neizan, aunque su voz ya no esté.