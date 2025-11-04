Martínez Mus, nuevo vicepresidente segundo de la Generalitat tras la salida de Gan Pampols

La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha iniciado su intervención tras el Pleno del Consell en Alicante con el foco en la despedida de Francisco José Gan Pampols, quien hasta hoy ejercía como vicepresidente segundo y responsable de la coordinación de la reconstrucción tras la dana. El relevo, ya aprobado por el Ejecutivo autonómico en el primer pleno tras la dimisión de Carlos Mazón, supone el traspaso de estas competencias a Vicente Martínez Mus, titular de Medio Ambiente e Infraestructuras, que asume ahora el rango de vicepresidente segundo.

"Su visión, su capacidad de organización y su empatía con las personas afectadas y con los alcaldes han sido claves para poner en marcha el plan por la dana. Guiará la reconstrucción y será la hoja de ruta para una Comunidad Valenciana más fuerte y resistente", ha destacado Camarero, que ha subrayado el carácter "humano” y “ejemplar” de la labor de Gan Pampols durante estos meses al frente del dispositivo público tras la catástrofe.

"Desde la responsabilidad pública ha dado un ejemplo de ética y compromiso. Su legado seguirá vivo en un plan que llevará su sello. Gracias, Curro, por venir cuando más se te necesitaba y servir con honor", ha añadido la vicepresidenta, que no ha entrado a valorar los motivos políticos de su salida ni el proceso por el que Martínez Mus ha pasado a asumir sus competencias.

El Consell oficializará en los próximos días la estructura derivada de este relevo, que mantiene la prioridad de la reconstrucción como uno de los ejes estratégicos del Gobierno valenciano frente al impacto de la dana.

Hace casi dos meses, en una visita a Elche, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció que el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, iba a dejar su cargo el 4 de noviembre, como así ha sido. Según explicó Mazón, la salida se produce tras haber “cumplido sus misiones” y con una "operación de recuperación completamente consolidada". Eso sí, entonces el jefe del Consell anunció para el día 5 una renovación del gobierno, que finalmente se ha suspendido por su dimisión, oficializada este lunes.