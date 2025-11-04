Los nuevos tanques de tormenta en l’Albufera se retrasan a septiembre de 2026

La inauguración y puesta en marcha de los tanques de tormentas de l’Albufera tendrá que esperar. Esperar más, porque ya se había retrasado respecto a la fecha prevista de fin de las obras, que estaba prevista para 2024. Pero las acometidas eléctricas y otras actuaciones tuvieron que paralizarse temporalmente debido a los daños sufridos por la dana, cuanto todos los medios de Tragsa que participaban en las obras se derivaron a la atención de la emergencia. La puesta en funcionamiento oficial estaba prevista durante 2025 pero, como apuntan fuentes presentes en la reunión de la Junta Rectora del Parc Natural, se retrasará a septiembre de 2026.

Desde que se iniciaron las obras hasta que se proceda a su inauguración - estaba previsto durante 2025- habrán pasado más de quince años. Aunque la primera máquina entró en los terrenos paralelos a la pista de Silla en marzo de 2010, los trabajos se paralizaron en 2012 por trabas administrativas entre la empresa concesionaria y la administración contratante que acabaron en los tribunales. No se retomaron hasta septiembre de 2021, ocho años después.

Los depósitos de tormenta estaban incluidos en la Estrategia de Gestión de Aguas Residuales y Pluviales en el área metropolitana de València y l’Horta Sud, que la Dirección General del Agua de la Conselleria de Medio Ambiente encargó a una consultora especializada. Esa estrategia era el único punto del orden del día de la junta de este lunes, donde el experto Enrique Cifres ha detallado todas las actuaciones que incluye el documento, tanto a corto como a medio plazo.

Residuos, cañas y todo tipo de enseres llegaron con la lengua de barro y agua que arrastró el barranco del Poyo hasta su desembocadura en l’Albufera. Arriba, imagen de uno de los tanques de tormenta situados en paralelo a la pista de Silla. / GERMAN CABALLERO

"Papel mojado"

La infraestructura de depuración de l’Albufera, ha dicho, es “funcional” pero “necesita una intervención”, como indican fuentes presentes en la reunión. Entre esas intervenciones, ha destacado la duplicación del canal Júcar-Túria o la mejora del colector oeste, entre otras medidas.

Durante la reunión han estado presentes el secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, el director general y el subdirector general de Planificación e infraestructura hidráulica, José Vicente Bernardero, pero no la directora general de Agua, que ha excusado su presencia. También representantes de la Diputación de València, la EPSAR, la planta de Pinedo, Acuamed, la CHJ o el Ayuntamiento de València.

Pero, para cuando algunos participantes en la reunión han reivindicado la necesidad de que las actuaciones contempladas en la Estrategia como “a corto plazo” se ejecuten, efectivamente, a corto plazo, se han encontrado sin interlocutor. Ya no había, para entonces, ningún responsable político, porque el director general y el secretario autonómico habían abandonado la reunión antes de que terminara la presentación del documento de propuestas, como han relatado fuentes presenciales presentes en el encuentro. “Si se va a quedar en papel mojado es lo de siempre”, lamentan estas mismas fuentes.

Acequia de Favara o duplicación del canal Júcar-Turia

Y es que parte de los representantes de la Junta se han sorprendido al ver, entre las medidas a corto plazo recogidas en la estrategia, algunas acciones “prácticamente concluidas”. Entre estas medidas, los tanques de tormenta de l’Albufera, que tendrían que haber estado acabados a finales de 2024 e inaugurados en 2025, aunque no ha sido posible. En la reunión se ha dicho que estas infraestructuras, esenciales para descargar las aguas limpias que llegan a Pinedo y saturan la EDAR, estarán listas en septiembre de 2026.

Del mismo modo, estas fuentes han dicho desconocer por qué el desvío de la acequia de Favara está ejecutado pero no ha entrado en marcha, o por qué algunas infraestructuras que podrían ponerse en marcha de forma relativamente rápida, como la duplicación del canal Júcar-Túria incorporada al plan de Cuenca, no se han puesto en marcha.

Asimismo, los participantes en la reunión han incidido en la necesidad de coordinación administrativa y de que alguna administración lidere estos trabajos para conseguir su ejecución. También queda pendiente saber cómo se inician y se integran en las medidas que presentó el Ministerio la semana pasada para el Parc Natural.

Mejorar el estado ambiental

Desde Acció Ecologista han destacado por su parte la urgencia de actuar ante el empeoramiento de indicadores ambientales en el lago. Las acciones planteadas les parecen positivas, pero consideran que algunas cuentan con un gran presupuesto y a pesar de ello solo solucionarían “una parte del problema pero no todo”. Por eso, apuestan por que se ejecuten de forma global. “Presentarlas pero no poder realizarlas o hacer solo parte de esas medidas no soluciona el problema general de l’Albufera”.

“Hemos pedido el compromiso político de la ejecución de esas medidas a corto plazo para empezar a mejorar el estado ambiental en el agua”, han destacado desde la organización ecologista. “Pero ya no había ningún responsable político”, han denunciado.

"Frustración" y "desasosiego"

Por su parte, el miembro del comité científico del Parque Natural y catedrático de la Universitat Politènica de València Miguel Jover ha considerado “frustrante” esa ausencia de cargos políticos a la hora de las intervenciones y preguntas. Ha reconocido que hay un cambio de criterio respecto a informes anteriores, donde se hacía referencia a la necesidad de desdoblar el colector oeste y crear una depuradora en Alcàsser, mientras que en este último documento se habla de ampliar la de Pinedo.

La estrategia, dice Jover, está “bien”, pero algunas de las medidas de la máxima importancia reconocidas están por acabar, aunque sí comenzadas o pendientes de finalización. Ha mencionado entre ellas los tanques de tormenta, la nueva acequia de Favara, o la conexión Pinedo-Rabisantxo-Benifaió. “Están casi acabadas pero sin estar en funcionamiento”, ha lamentado. Por eso, la sensación general es de que “no se hace nada” y “se está perdiendo la confianza porque “no se ve que las cosas funcionen”. En conclusión, una sensación de “desasosiego” que se va extendiendo entre los diferentes actores del Parc Natural.