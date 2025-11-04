Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Oltra continúa con su ruta de intervenciones y protagoniza una sesión de liderazgo

Mónica Oltra, en una acto de este verano.

Mónica Oltra, en una acto de este verano. / J.M. López

Redacción Levante-EMV

Nueva parada de Mónica Oltra en su ruta desde la "reserva activa" con organizaciones civiles. La exvicepresidenta de la Generalitat, presentada para la ocasión como "abogada y mediadora" intervendrá este jueves en una nueva edición del Círculo de Diálogo y Liderazgo dentro de la Escuela de Ciudadanía para inmigrantes impulsada por las entidades Joves Sólides y Acoec.

En concreto, y según el cartel del evento disponible en redes sociales y que la propia Oltra ha replicado, su objetivo es hablar sobre 'Desafección política juvenil, desafíos migratorios y conflictos bélicos'. Será en el Centro cultural La Petxina en un acto que se añade a la serie de intervenciones que está teniendo una de las referencias de la izquierda valenciana en los últimos meses mientras se suceden los rumores sobre su regreso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
  2. Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
  3. La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
  4. Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
  5. Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
  6. El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
  7. Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
  8. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis

El PP se come las lentejas en las Corts en invierno y en verano

El PP se come las lentejas en las Corts en invierno y en verano

Oltra continúa con su ruta de intervenciones y protagoniza una sesión de liderazgo

Oltra continúa con su ruta de intervenciones y protagoniza una sesión de liderazgo

El PP y Vox, intereses contrapuestos en un mismo escenario tras la dimisión de Mazón

El PP y Vox, intereses contrapuestos en un mismo escenario tras la dimisión de Mazón

Maite Pagán: "No hay tiempo que cure la pérdida, lo único que serviría es que nadie vuelva a pasar por lo mismo"

Maite Pagán: "No hay tiempo que cure la pérdida, lo único que serviría es que nadie vuelva a pasar por lo mismo"

El ataque del gerente del PP provincial a la presidenta de Víctimas Mortales 29-O: "Qué poco queda para verte con sueldo del PSOE"

El ataque del gerente del PP provincial a la presidenta de Víctimas Mortales 29-O: "Qué poco queda para verte con sueldo del PSOE"

Educación adjudica 238 plazas de docentes para alumnado con discapacidad

Educación adjudica 238 plazas de docentes para alumnado con discapacidad

La acusación de ACPV pide a la jueza de la dana que reclame los papeles que firmó Carlos Mazón en El Ventorro

La acusación de ACPV pide a la jueza de la dana que reclame los papeles que firmó Carlos Mazón en El Ventorro

Dolores Ruiz: "Mazón se fue a comer tan tranquilo y a las seis el agua ya se había llevado a mis hijos y a mi marido"

Dolores Ruiz: "Mazón se fue a comer tan tranquilo y a las seis el agua ya se había llevado a mis hijos y a mi marido"
Tracking Pixel Contents