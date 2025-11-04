Vaivén
Oltra continúa con su ruta de intervenciones y protagoniza una sesión de liderazgo
Nueva parada de Mónica Oltra en su ruta desde la "reserva activa" con organizaciones civiles. La exvicepresidenta de la Generalitat, presentada para la ocasión como "abogada y mediadora" intervendrá este jueves en una nueva edición del Círculo de Diálogo y Liderazgo dentro de la Escuela de Ciudadanía para inmigrantes impulsada por las entidades Joves Sólides y Acoec.
En concreto, y según el cartel del evento disponible en redes sociales y que la propia Oltra ha replicado, su objetivo es hablar sobre 'Desafección política juvenil, desafíos migratorios y conflictos bélicos'. Será en el Centro cultural La Petxina en un acto que se añade a la serie de intervenciones que está teniendo una de las referencias de la izquierda valenciana en los últimos meses mientras se suceden los rumores sobre su regreso.
