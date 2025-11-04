La periodista que comió con Mazón el 29-O confirma que estuvo conectado, atendió llamadas y la acompañó al aparcamiento

La declaración de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el 29 de octubre de 2024 arrojó ayer un poco más de información sobre cuatro de las cinco horas de la jornada del jefe del Consell sobre las que se tienen dudas, durante la jornada más trágica en la historia de la Comunitat Valenciana. Cuatro horas en la que el presidente de la Generalitat y la consultora de comunicación compartieron mesa y mantel en el restaurante El Ventorro. Casi el mismo tiempo que duró la comparecencia de Vilaplana ante la jueza, el fiscal, las acusaciones y defensas de la causa de la dana. Vilaplana llegó envuelta en una nube de periodistas poco después de las 9 horas. Su declaración se prolongó desde las 9.30 horas hasta las 14.10 horas. Y abandonó el edificio judicial por la puerta trasera tras autorizar a las acompañantes de Vilaplana introducir su coche en el garaje subterráneo de los juzgados de Catarroja.

Ágape en El Ventorro y firma de documentos

Vilaplana ha explicado que Mazón la abordó en el cóctel posterior a un evento el 14 de octubre. "Necesito hablar contigo, me gustaría que colaboraras, que tuviéramos algún tipo de colaboración", asegura que le dijo. Finalmente, quedaron el 29 de octubre porque ella tenía la tarde libre y Mazón aseguró que él "también la podía tener liberada", según confirmaron fuentes conocedoras de su declaración. Un encuentro de mesa y mantel en El Ventorro (hubo otra opción, el restaurante el Encuentro, pero no fue posible) que la periodista pidió que no fuera oficial porque trabaja para el sector privado y quería evitar una vinculación política. Ya en el restaurante, al que llegó a las 15 horas, Vilaplana explicó que la subieron a un reservado. "Una sala amplia donde ya estaba el presidente". Antes de empezar a comer, Vilaplana aseguró que el dueño del restaurante le acercó al jefe del Consell unos documentos. "Han traído este sobre para que usted lo firme'". Mazón se excusó, se dispuso a leerlos y firmarlos.

"No oigo dana, ni Cecopi, ni lluvias"

Durante la comida, la comunicadora aseguró que Mazón "estaba con el móvil constantemente" y que recibía llamadas que él contestaba, excusándose, apartándose de la mesa para hablar. Vilaplana asegura que llegó a sugerir salir del salón, para darle privacidad, aunque Mazón le indicó con un gesto que no hacía falta. La sobremesa sirvió para que Mazón propusiera a Vilaplana la dirección de À Punt, como se desveló el 9 de noviembre de 2024 o para valorar la utilización del valenciano en los discursos del jefe del Consell.

Listado de llamadas incorporado a la causa

Durante el interrogatorio inicial de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada echó mano del listado de llamadas de Mazón del 29-O -incorporadas a la causa tras ser aportadas por las Corts Valencianes y el PSPV- y se interesó por la actitud del jefe del Consell cuando finalizaba las conversaciones telefónicas que presenció la periodista. "Nunca me comentó nada de esas llamadas. Ni oigo palabras, ni oigo dana, ni Cecopilluvias". Vilaplana también declaró desconocer con quién hablaba Mazón y si sus interlocutores eran miembros de su equipo como José Manuel Cuenca, Cayetano García o Salomé Pradas. Cuando Mazón finalizaba sus conversaciones telefónicas sí le decía: "sigamos". En una ocasión sí llegó a justificar que le llamaban para "lo de la foto". En todo momento el presidente de la Generalitat mantenía una actitud "distendida", sin que mostrara preocupación. El encuentro finalizó a las 18.45 horas porque así lo decidió Mazón. "Mira, si te parece lo dejamos estar". Aunque "todavía alargamos, porque charlamos un rato", ya que la comunicadora asegura que estaba "muy empeñada en que él viniera a un partido de fútbol, porque yo trabajo para el Levante UD", club del que es portavoz.

Charla sobre fútbol hasta el aparcamiento

Una conversación futbolística que se produjo, según su relato ante la jueza, en el trayecto entre El Ventorro y la entrada al aparcamiento donde ella tenía su coche en la Plaza de Tetuán, frente a la Fundación Bancaja. Un trayecto desvelado por Levante-EMV en su edición del 26 de octubre y que desmiente el sostenido por Mazón tanto en las entrevistas concedidas a diversos medios de comunicación en la festividad del pasado 9 d'Octubre, como en privado. Al respecto, Vilaplana ha asegurado no conservar el tique del aparcamiento donde dejó su coche antes de ir al restaurante El Ventorro. Pero ayer facilitó el número de su matrícula para que se requiera el tique a la empresa que gestiona el aparcamiento, así como a buscar el extracto bancario del pago.

Denuncia haber sufrido extorsión

Durante el interrogatorio de la jueza de la dana, declaró que la han llegado a extorsionar amenazándola con publicar unas presuntas imágenes de ella saliendo supuestamente de la casa de Carlos Mazón en València. "Han sido extorsiones de periódicos muy serios", declaró, según fuentes conocedoras de su declaración. Este ha sido uno de los momentos más duros en la comparecencia de Vilaplana, en la que según testigos presenciales, la testigo rompió a llorar. También cuando le preguntaron por el detalle de que Mazón cambió la chaqueta con la que llegó a la comida por un jersey. Mientras aún estaban en el restaurante. "Se quitó la americana y se puso el jersey que llevaba en una mochila", explicó aunque la testigo no pudo confirmar si era el jersey que Mazón llevaba cuando llegó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde se celebraba el Cecopi (Centro de Coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, a las 20.28 horas del 29 de octubre. La magistrada trató de tranquilizar a la testigo: "Usted no es responsable de nada, en todo caso lo es la persona con la que usted estaba", aseguró la jueza Nuria Ruiz Tobarra, según fuentes conocedoras de su declaración.

Conversación la madrugada del 30 de octubre

La consultora de comunicación confirmó finalmente que habló con Carlos Mazón la madrugada del 30 de octubre. "La conversación era Dios mío, ¿qué ha pasado?. Y él me respondió: 'Esto es muy gordo. Es muy grave'". La periodista aseguró que llegó a preguntar al jefe del Consell si sabía qué estaba pasando todo eso cuando ambos estaban en El Ventorro. A lo que él le contestó: "¿Cómo voy a saber eso?". En ese momento fue cuando Vilaplana declaró que pidió a Mazón "no me saques, porque me parece muy grave". Una petición de la que se arrepiente. "Ojalá pudiera volver atrás", aseguró, según fuentes conocedoras de su declaración.

Última conversación

Días después de la dana del 29 de octubre, Carlos Mazón la llamó para decirle que "lo sentía mucho, pero que tenía mucha presión. Y que tarde o temprano tendría que salir mi nombre. Me llamó para pedirme perdón, que tenía decirlo y que era mejor que cortáramos todo contacto". En ese momento asegura que presa del pánico "borré todo, hasta su teléfono" de su terminal que exhibió a la letrada de la administración de justicia en varias ocasiones para mostrar, por ejemplo, cuándo recibió el mensaje sobre las inundaciones en Utiel, que negó haber enseñado a Mazón.