El PP se come las lentejas en las Corts en invierno y en verano

El menú de las Corts ofrecía este martes de primero olla de aldea o revuelto de gambitas al ajillo y de segundo, dorada con wok de verduras o alitas de pollo al horno, sin embargo, el PP y en concreto su síndica adjunta, Laura Chulià, prefirió reivindicar las lentejas. Es un plato que le echó en cara el día anterior el líder de Vox, Santiago Abascal, a los 'populares'. "El PP ofrece muchas veces lentejas", criticó en referencia a las negociaciones que se debían poner en marcha para pactar el relevo de Carlos Mazón.

Así, preguntada por ello 24 horas después en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics, Chulià esquivó la polémica con Abascal de la mejor manera que pudo: mostrando su gusto por esta receta. "A mí me gustan mucho las lentejas, tanto en invierno como en verano", señaló rechazando entrar en las apreciaciones del dirigente voxista.