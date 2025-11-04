Presidencia descarta por ahora una baja médica del president

Incluso en la mañana de su dimisión, la falta de concreción de Carlos Mazón hizo que cundieran los rumores. Ni verbalizó que dimitía, ni cuándo comenzaría el proceso de sucesión, ni quién será el candidato a una nueva investidura por parte del PPCV. Hasta el final de mañana no se presentó la dimisión formal ante las Corts.

En este contexto, la idea de una baja médica para apartarse de los focos fue una de las posibilidades que llegó a publicarse, alimentada también por las críticas de la oposición, especialmente Compromís. "Si se ha cogido la baja sin publicar su dimisión en el DOGV, es un acto de cobardía" del presidente "más indigno" que ha tenido la Generalitat, que "ha mentido, ha insultado y no ha recibido a las víctimas", señaló Joan Baldoví.

Las críticas a la intervención del president llegaron desde todos los ámbitos. También de su predecesor, Ximo Puig: “Quina falta de serietat, de responsabilitat, de respecte, de sentiment, d'humanitat, de sentit democràtic. I del ridícul. Quina falta de trellat”, escribió en la red social X.

Desde el entorno del todavía president aclaran que Mazón "no tiene prescrita ninguna baja médica", si bien añaden que "hará en todo momento lo que le diga su facultativo". Asimismo, su equipo confirma que por ahora el jefe del Consell no ha solicitado esta medida a su médico.

Así, por el momento, continuará trabajando "como estaba previsto". Tanto es así que este martes se espera que Mazón presida el pleno ordinario del Consell, según confirman las fuentes de la Generalitat.

En cualquier caso, no sería descabellado. El president habló en su intervención de secuelas emocionales, del desgaste personal para él y también para su familia. En el hipotético caso de que Mazón tomara una baja, sería la vicepresidenta primera, Susana Camarero, quien asumiera las competencias. El orden sigue con Gan Pampols (quien dejará el Ejecutivo autonómico este martes), y el resto de consellers por antigüedad, los que asuman las funciones, según el reglamento.

De momento, los planes son que dentro de la anormalidad institucional, las consellerias continúen con su actividad dentro del proceso parlamentario de nueva investidura que comenzó este lunes, una vez Mazón presentó por registro de entrada su dimisión.

Desde Presidència trasladan que Carlos Mazón continuará trabajando en los próximos días como president de forma habitual. Este martes el pleno del Consell se va a reunir en Alicante, donde Mazón ha estado recluido en los últimos días, tras el duro trance del funeral del estado y la reflexión que ha conducido a su dimisión, ayer, en el Palau de la Generalitat.

Comisiones de investigación

En caso de tomarse un periodo de descanso, el todavía president en funciones podría alejarse de los focos, evitar el trago de asistir a las sesiones de las Corts y a las comisiones de investigación, al mismo tiempo que mantiene su condición de aforado. Ayer, de hecho, se esperaba que la mesa de la comisión de investigación de la dana en las Corts le citara para el día 11 de noviembre, adelantándose así a la comparecencia en el Congreso del día 17. Con el nuevo escenario, la mayoría de PP y Vox han cambiado el calendario, y los citados serán Pedro Sánchez; los ministros María Jesús Montero, Teresa Ribera, Grande-Marlaska, Margarita Robles, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.