El regreso al relato de Aemet, CHJ y el Poyo desmontado por la jueza

La salida de Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat, arremetiendo contra el Gobierno y los organismos estatales dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) por su falta de información y avisos, según dijo en su comparecencia pública, no quedó sin respuesta del Ejecutivo nacional, que contestó que los autos de la jueza de la dana son «contundentes» sobre el «rigor» de las informaciones proporcionadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

En su discurso, Mazón admitió su error de mantener su agenda de ese día, pero volvió a incidir en su discurso de siempre: «Es cierto que, con los datos de mediodía, con la CHJ certificando que el barranco del Poyo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las seis, según la Aemet, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Poyo pasara de estar seco a ser una trampa mortal».

Algo que rebatió el Miteco. «La Aemet y la CHJ actuaron con rigor técnico, aportando datos esenciales para la prevención de riesgos meteorológicos e hidrológicos», subrayaban desde el departamento que dirige la ministra y vicepresidenta Sara Aagesen.

«Los autos de la jueza sobre los hechos del 29 de octubre son contundentes: la jueza instructora señala expresamente que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) actuaron de acuerdo con sus mecanismos técnicos y protocolos, emitiendo avisos y comunicaciones eficaces dentro de sus competencias», subrayaron fuentes del ministerio. Asimismo, añadieron que un auto de la instructora «aclara que el único apagón informativo de esa jornada fue el negro del Cecopi, es decir, del Centro de Coordinación Operativa Integrada autonómico, y no fallos en los sistemas informativos estatales».

La «ficción» del ‘president’

Además, recalcan que las recientes imágenes difundidas de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, «muestran que desde primeras horas ella misma expresaba su preocupación por el estado del barranco del Poyo» mientras estaba en el 112. Por tanto, «las autoridades autonómicas estaban ya informadas del riesgo», recordaron para apuntar que la jueza ha calificado de «ficción» varias de las afirmaciones de Mazón «sobre la falta de información».