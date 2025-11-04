Rosa Álvarez: “El máximo responsable de la desgracia de mi padre ya no representa al pueblo que se puso en pie para ayudar”

Rosa Álvarez sabe que parece una burla del destino, pero es la verdad. Su padre, Manuel, ‘el barber’, estaba obsesionado con las inundaciones. Quizá por vivir en l’Horta Sud, en Catarroja, zona inundable. Quizá porque el agua está en la memoria colectiva de los valencianos, como recuerda Rosa que cantaba Raimon: “al meu pais no sap ploure”. En este territorio en el que, ha denunciado, no sabe llover pero los políticos al frente de la Generalitat tampoco saben gestionar, Manuel ‘el barber’ patentó varios sistemas contra inundaciones y los envió a organismos oficiales. Y la tarde del 29 de octubre, hizo lo habitual: poner barreras en la puerta, la puerta de su casa que había hecho ascender el equivalente a un par de escalones hace años, cuando hizo la última de las reformas. Pensaba que eso sería suficiente.

Pero no lo fue. Manuel murió ahogado, fue arrastrado por el agua y localizado horas después de ser sepultado por el fango y este martes, su hija, Rosa Álvarez, vecina de Catarroja, hija de Manuel, madre de Aitana, está sentada en una sala de comisiones del Congreso de los Diputados contando la historia de su padre ante un grupo de diputados y diputadas. Es la primera de las trece comparecencias de víctimas y damnificados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024 que acoge la comisión de investigación de la dana en el Congreso, la primera que se abre con sus testimonios.

No es fácil contar una muerte ni homenajear una vida. Rosa Álvarez ha empezado agradeciendo que las víctimas sean las primeras en comparecer, cosa que ayuda, dice, a "recuperar la confianza en las instituciones". "Otras comisiones nos negaron el derecho a contar la verdad de lo que nos ocurrió", ha denunciado. En el Senado se las ha citado, en la Diputación comparecieron en "el último momento", pero en el Congreso, dice Álvarez, se pone en foco "en lo que realmente importa, las personas"

"No quería morir ese día"

Personas como su padre, de quien ha hecho un emocionado retrato. “Mi padre era una buena persona, no lo digo porque sea mi padre sino porque lo era”, ha reivindicado. Una persona mayor pero que planeaba vivir muchos años y en las mejores condiciones, como demuestra el hecho de que esa misma tarde se había puesto la vacuna contra el covid y la gripe. “No quería morir ese día, ese día no sabía que iba a morir, y miren que había pensado en la muerte muchas veces”, ha reconocido Rosa. Cómo no iba a hacerlo cuando la mujer de Manuel, la madre de Rosa, le había dejado viudo con solo 54 años.

¿Cómo se recupera uno de la muerte de una pareja? No lo hace, pero Manuel se refugió en el cuidado de su familia y de su casa. Cuando trabajaba, Rosa recuerda haberlo visto regalarle un televisor a uno de los clientes de la barbería, un hombre migrante. Cuando le preguntó por qué, le dijo: nosotros tenemos tres y él no puede ponerle los dibujos a sus hijos. Con ese mismo cuidado, Manuel leía prensa en papel, atendía y recibía llamadas aunque no tenía WhatsApp, barría la calle dos veces al día y hacía la comida para su hija todos los días. El 29 de octubre, putxero. Con las sobras, pensaba hacer arroz al horno el día 30, el plato favorito de su única nieta. “Pero no hubo sobras, ni arroz, ni más Manuel ‘el barber’”, relataba Rosa. “Ni un instante de felicidad” desde esa noche.

Comisión de investigación de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

"La xiqueta que es torne"

A las 18.55 de la tarde del 29 de octubre de 2024, una amiga avisó a Rosa de que se había desbordado el barranco. Llamó a su padre para avisarle y este hizo lo habitual: colocar tablas en la puerta. La vacuna le había hecho efecto: quería acostarse pronto, pero nunca llegó a hacerlo. El agua comenzó a entrar en su casa a borbotones. “Empecé a llamarle: su yerno y su nieta estaban intentando ir a por él a rescatarlo y traerlo a nuestra tercera planta, pero solo pudieron llegar a la esquina de enfrente”.

Así que una hora más tarde, a las ocho menos cinco, Rosa llamó a su padre y le pidió que intentara aguantar, que intentara salvarse. “Fue una conversación agónica que jamás olvidaré y jamás podré perdonar: me dijo que estaba ahogándose y le pedí que se subiera a la terraza; él lo intentó pero no podía abrir la puerta por la fuerza del agua”, rememora. La llamada se cortó. A Rosa se le ha quedado grabada sobre todo una frase de su padre, que repitió obsesivamente: “la xiqueta que es torne”. Quería evitar que su nieta se pusiera en peligro para ayudarle.

Cuando su marido le dijo que Aitana quería cruzar “como fuera” el río de agua y lodo, Rosa hizo caso a la que fue en realidad la última voluntad de su padre. “Lo que hice fue mentir: le dije que el iaio se había subido a la terraza y que estaba a salvo, y a veces no me deja dormir, pero si mi hija hubiera insistido en ir a por su abuelo mi realidad hoy sería infinitamente peor”.

"¿Cuántas veces tiene que morir mi padre?"

Desde entonces, ha revivido esa tarde cada vez que ha salido a la calle a exigir responsabilidades, cada vez que ha dado una entrevista, cada vez que ha visto, en la televisión, al hasta ahora president Carlos Mazón. ”¿Cuántas veces tiene que morir mi padre, cuántas veces tenemos que morir todos para que los responsables de nuestras muertes reconozcan sus errores, paguen por sus acciones y podamos descansar? “, se ha preguntado.

En Catarroja, como en todo el territorio valenciano, cantaba Raimon, no sabe llover. “Lo que no podíamos imaginar era que nuestros gestores tampoco sabían gestionar”, denuncia Álvarez. La lluvia, proseguía la canción, no va a la escuela, quién la llevará. Pero los gestores públicos “sí fueron al colegio, sí fueron a la universidad, sí tenían las herramientas para decir a sus ciudadanos cómo ponerse a salvo”, asegura.

Y, como no lo hicieron, añade, Carlos Mazón presentó ayer su dimisión como president. “¿Aminora eso nuestro dolor? Sinceramente no; la muerte de mi padre me duele hoy igual que ayer, igual que cada día”, se responde Rosa. Pero “el máximo responsable de su desgracia”, al menos, “ya no representa a un pueblo que se puso en pie para ayudar a los que estábamos en el suelo heridos y muertos”. Para la hija de Manuel ‘el barber’, es “un alivio moral y una victoria social”. “No será más el ‘gens honorable’ president de la Generalitat”, ha destacado.