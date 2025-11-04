Una sala con psicólogos profesionales en el Congreso dará un espacio libre de trauma a las víctimas

Serán jornadas previsiblemente muy dolorosas para los familiares de víctimas de la dana del pasado 29 de octubre. En representación de las familias de las 229 víctimas mortales valencianas, cinco de ellas comparecen este martes en la Comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados. Comienza Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, que perdió a su padre en la riada de hace ya más de un año.

Serán testimonios de dolor y de pérdida, pero también de trauma. Por eso, el Congreso ha instalado durante los tres días de comparecencias de víctimas y damnificados un espacio seguro, libre de trauma: se trata de una sala donde se ha instalado un equipo del Colegio de Psicólogos de Madrid.

El objetivo, explican fuentes de Sumar-Compromís en la Cámara Baja, es ofrecer un espacio a resguardo para los familiares de víctimas mortales que reactiven el trauma vivido el pasado 29 de octubre a consecuencia de tener que repetirlo en público. O por si sienten ansiedad o pánico al tener que contar, de nuevo, la historia de sus pérdidas ante los diputados.

La comisión

Los testimonios de las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 se escucharán en el Congreso desde hoy martes, 4 de noviembre, a partir de las 10.30 horas hasta pasado mañana jueves. Tres sesiones en las que está previsto que comparezcan un total de 13 representantes de las víctimas y que servirán para poner en marcha la comisión de investigación en la Cámara Baja. Para intentar aportar luz sobre las responsabilidades políticas en la gestión de aquella emergencia y en los primeros pasos de la reconstrucción. El formato acordado por los grupos para estas intervenciones difiere del habitual, en el que los miembros de la comisión formulan preguntas directas a los comparecientes en formato interrogatorio. Esta vez se ha querido que los intervinientes no se sientan soliviantados. Cada uno de ellos podrá realizar una intervención inicial de un cuarto de hora, sin interrupciones. Y posteriormente, cada uno de los grupos podrá formular sus preguntas durante cinco minutos. Será en una segunda intervención cuando los comparecientes podrán disponer de otros 15 minutos para responder a las cuestiones planteadas.

Imagen de archivo del minuto de silencio celebrado en el Congreso de los Diputados en recuerdo de las víctimas de la dana. Hoy, declaran algunas de ellas en una comisión de investigación sobre lo sucedido el 29-O. / Javier Lizón/Efe

Rosa María Álvarez, la primera en comparecer

La primera sesión de la comisión contará con la presencia de cinco víctimas. Las primeras personas en hablar serán la presidenta y la vicepresidenta de las Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa María Álvarez y Carmina Gil. A continuación le tocará el turno a Ernesto Martínez Alfaro, tío de Elisabet Gil, una de las dos personas que siguen desaparecidas. Dolores Ruiz, que estuvo durante horas agarrada a una reja y vio como la riada devoraba a su marido y sus dos hijos en Chiva será la siguiente en tomar la palabra. Y a continuación intervendrá María Teresa Pagán, que perdió a su hermana, su cuñado y su sobrino de cuatro años.

Para el miércoles se ha previsto la comparecencia de varios miembros de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, como su presidente Cristian Lesaec. También acudirán Alejandro Carabal, Elisabeth González y Verónica Vicent. Y el jueves, en la última de las tres sesiones que abren el desfile de víctimas, llegará el turno de la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29-O, Mariló Gradolí. También hablarán Toñi García, que perdió a su marido y una hija; Josep Ignasi Carpio, cuyo hermano y sobrina fallecieron en un garaje de Benetússer y Empar Puchades.