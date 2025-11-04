El tiempo en València: Un final de semana marcado por las lluvias
El frente que recorre la península llegará a València a partir del jueves mientras que las temperaturas se mantendrán
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), pronostica unas temperaturas cálidas para este momento del año durante el incio de la semana. A partir del jueves, el frente que recorrerá la península dejará lluvias en la Comunidad Valenciana.
Se espera que estén localizadas en el norte, donde podrían llegar a ser tormentosas y habrá probabilidad de precipitación durante el resto de la semana, aunque en menor medida.
Las temperaturas para hoy, martes
La previsión de Aemet en Valencia para este martes apunta a un ascenso de las temperaturas mínimas y a unas máximas que se mantendrán en torno a los 23ºC.
Por su parte, los cielos permanecerán despejados con algún intervalo de nubes altas. En áreas de montaña, las temperaturas bajarán levemente. El viento soplará flojo de forma variable.
Habrá precipitaciones a partir del jueves
El final de la semana en València estará marcado por el frente que recorrerá la península durante los próximos días. En la Comunidad Valenciana, el jueves la probabilidad de lluvia asciende hasta el 75%.
Una vez entrado el finde, la probabilidad bajará y oscilará entre el 10% y el 50%. Las temperturas máximas se mantendrán estables en comparación a los primeros días de la semana, llegando como máximo a los 24ºC el sábado y con mínimas de 12ºC y 13ºC desde hoy hasta el inicio de la semana que viene.
